Ezért nem lehet komolyan venni Magyar Péter szájkosaras jelöltjeit + videó

– Ez az egész előválasztásosdi, amit csinálnak, egy nagy kamu – értékelte a Tisza Párt jelöltállítását az új videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója megjegyezte: ha ők szeretik átverni egymást meg a másikat, hát csinálják.

– Ennél nagyobb baj, hogy nyilvánvaló,

amit a jelöltekről látunk: túl brüsszeliek, túl baloldaliak, és aki túl brüsszeli meg túl baloldali, az túl veszélyes

– fogalmazott.

Kifejtette: Magyar Péter egy fogott ember, mindent végrehajt, amit Brüsszel diktál neki. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Baranya vármegyei Tiszát megszállták a szocik.

– Ott csak olyan jelöltek vannak, akik

valamilyen leágazás útján a szocikhoz köthetők.

Szigetvári Viktor mutatta be a jelölteket, aki Bajnai Gordon kabinetfőnöke volt – mutatott rá a kommunikációs igazgató. Mint fogalmazott, minden nap kiderül valami. Példaként még megemlítette Halmai Ferencet, aki 2013-ban kritizálta a fiatalokat, és arról beszélt – hasonlóképpen Ruszin-Szendi Romuluszhoz –, hogy visszavezetné a sorkatonaságot.

Szájkosarat kaptak Magyar Péter jelöltjei

Menczer Tamás egy másik alkalommal azt idézte fel, hogy Magyar Péter heteken keresztül dicsekedett azzal, hogy rengeteg jelöltje lesz, és mindenki vitába indul majd a kihívókkal, valódi kérdésekről. Ehhez képest a jelölteket is alig tudta összekaparni, és még szájkosarat is kaptak Magyar Pétertől, nehogy elszólják magukat – és még így is sikerül lejáratni magukat és a Tisza Pártot.