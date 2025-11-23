Kis híján agyonverte öt hónapos kislányát egy Vas vármegyei nő

Kedden brutálisan bántalmazta gyermekét egy Kenyeriben lakó nő – számolt be a Tények riportja alapján az Origo. Az asszony dühében csaknem agyonverte az öt hónapos, koraszülöttként született kislányt.

Ebben a házban történt a szörnyűség, majdnem agyonverte gyermekét egy anya. Forrás: Tények

Információk szerint a kicsi egész teste tele volt zúzódásokkal, és levegőt is alig vett. A mentők a szombathelyi kórház intenzív osztályára szállították, az orvosok azóta is ott küzdenek az életéért.

A férj látta, ahogy a nő kis híján agyonverte gyermeküket

Az apa szemtanúja volt felesége dühkitörésének, azonban nem tudott időben közbelépni, már csak a mentőket és a rendőrséget értesíthette a bántalmazás után. A rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt indított büntetőeljárást.

Nem volt előjele a bántalmazásnak

A Vas vármegyei faluban lakók semmi előjelét nem látták az agressziónak, és a védőnő, valamint a gyerekorvos is mindent rendben talált náluk eddig. Azt sem tudta megmondani senki, hogy az anya miért verte félholtra a kislányt, hiszen a nő mindig vidámnak tűnt, ha az utcán találkoztak vele.

Egyesek szerint azonban

az asszony inni kezdett a szülés után, mivel a kislány koraszülött volt,

és másfél hónapot töltöttek a kórházban. Azóta pedig a kicsit rendszeresen gyógytornára kell vinni, mert ferdén tartja a fejét.