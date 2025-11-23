kislánycsecsemőagyonverteagresszió

Kis híján agyonverte öt hónapos kislányát egy Vas vármegyei nő

A szombathelyi kórház intenzív osztályán küzdenek egy csecsemő életéért. Miután az anya csaknem agyonverte, a gyermek teste tele volt zúzódásokkal, és levegőt is alig vett.

Munkatársunktól
2025. 11. 23. 19:39
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kedden brutálisan bántalmazta gyermekét egy Kenyeriben lakó nő – számolt be a Tények riportja alapján az Origo. Az asszony dühében csaknem agyonverte az öt hónapos, koraszülöttként született kislányt.

majdnem agyonverte gyermekét egy anya
Ebben a házban történt a szörnyűség, majdnem agyonverte gyermekét egy anya. Forrás: Tények

Információk szerint a kicsi egész teste tele volt zúzódásokkal, és levegőt is alig vett. A mentők a szombathelyi kórház intenzív osztályára szállították, az orvosok azóta is ott küzdenek az életéért.

 

A férj látta, ahogy a nő kis híján agyonverte gyermeküket

Az apa szemtanúja volt felesége dühkitörésének, azonban nem tudott időben közbelépni, már csak a mentőket és a rendőrséget értesíthette a bántalmazás után. A rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt indított büntetőeljárást.

 

Nem volt előjele a bántalmazásnak

A Vas vármegyei faluban lakók semmi előjelét nem látták az agressziónak, és a védőnő, valamint a gyerekorvos is mindent rendben talált náluk eddig. Azt sem tudta megmondani senki, hogy az anya miért verte félholtra a kislányt, hiszen a nő mindig vidámnak tűnt, ha az utcán találkoztak vele.

Egyesek szerint azonban

az asszony inni kezdett a szülés után, mivel a kislány koraszülött volt,

és másfél hónapot töltöttek a kórházban. Azóta pedig a kicsit rendszeresen gyógytornára kell vinni, mert ferdén tartja a fejét.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksajtó

Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu