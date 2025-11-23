időjáráshőmérsékletónos esőfagyhóesés

A rosszabb idő még hátravan, jön az ónos eső és a fagy + videó

A havazás mellett éjjelente már mindenfelé fagyni fog.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 19:13
Vasárnap estére keleten határozottan csökken a felhőzet, azonban nyugat felől a Dunántúlra egyre vastagabb felhők sodródnak, de lesznek átmenetileg kevésbé felhős vagy derült tájak is – közölte a HungaroMet.

Kékestető, 2023. november 12. A drónnal készült képen havas fák Kékestetőn a szezon első hóesése után 2023. november 12-én. MTI/Komka Péter
Fotó: MTI/Komka Péter

Az előrejelzés szerint a déliesre forduló szelet hétfő reggelre nagy területen élénk lökések kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 6 és plusz 1 fok között alakul, de az átmenetileg derült, hóval fedett tájakon, elsősorban délnyugaton ennél jóval hidegebb is lehet.

Hétfő hajnalban főleg az ország északi részén havazhat

– emelte ki a Köpönyeg.

Délelőtt egyre több felhő képződik felettünk, és estére mindenhol záródik a felhőtakaró.

Az északkeleti tájakon délután havazás előfordulhat, majd a középső országrészben elered az eső.

Északkeleten is halmazállapotot vált a csapadék, ezért átmeneti ónos eső a határ közelében előfordulhat. 

A déli szél többfelé élénk, helyenként erős lesz.

A hőmérséklet csúcsértéke általában 2 és 8 fok között alakul, de az északi határ mentén ennél hidegebb lesz az idő, majd estétől, késő estétől arrafelé emelkedik a hőmérséklet.

Kedden általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de délkeleten átmeneti szakadozások lehetnek a felhőzetben. Sokfelé várható intenzív eső, de a keleti határ mentén jóval kevesebb eshet. Este a Dunántúl északi részein helyenként havas esőre, a Bakonyban hóra is átválthat a megszűnés előtt a csapadék halmazállapota. A délies szelet az Alföldön erős lökések kísérhetik, majd a Dunántúlon elkezdhet északias irányba fordulni a szél.

A minimum mínusz 1 és plusz 7 fok, a csúcsérték 3 és 15 fok között alakulhat,

északon, északnyugaton lesz a hidegebb, míg délkeleten a legenyhébb az idő.

A hét csapadékos első fele után a második felében a száraz és hideg légtömeg alakítja időjárásunkat, csökken a csapadék esélye, és több fokkal visszaesik a hőmérséklet.

További előrejelzésért látogasson el a Magyar Nemzet időjárás oldalára.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)

