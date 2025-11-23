ország karácsonyfájaadventparlamentIbránykarácsony

Útnak indult az ország karácsonyfája + videó

Ibrány legnagyobb ezüstfenyője lesz az ország 2025-ös karácsonyfája. A leendő karácsonyfa útra kelt Budapestre.

2025. 11. 23. 13:23
A hagyományokhoz híven idén is kiválasztották az ország karácsonyfáját, amelyet a fővárosban, a Kossuth téren állítanak fel. A leendő karácsonyfa Ibrányból kelt útra vasárnap – írja a Szon.

Darus kocsival emelik rá a honvédség szállító járművére a hatalmas ezüstfenyőt (Fotó: Szon)

Az ország karácsonyfája 2025-ben

Ibrány legnagyobb fenyőfája,

egy csaknem 23 méter magas ezüstfenyő lesz.

A különleges fáról több fotót és videót is közöl a vármegyei hírportál, amelyek ide kattintva tekinthetők meg, részletesebb beszámoló pedig ide kattintva olvasható.


Borítókép: Az ország karácsonyfája (Fotó: Szon/Csáki Alexandra)

