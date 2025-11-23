Útnak indult az ország karácsonyfája + videó

A hagyományokhoz híven idén is kiválasztották az ország karácsonyfáját, amelyet a fővárosban, a Kossuth téren állítanak fel. A leendő karácsonyfa Ibrányból kelt útra vasárnap – írja a Szon.
Az ország karácsonyfája 2025-ben
Ibrány legnagyobb fenyőfája,
egy csaknem 23 méter magas ezüstfenyő lesz.
A különleges fáról több fotót és videót is közöl a vármegyei hírportál, amelyek ide kattintva tekinthetők meg, részletesebb beszámoló pedig ide kattintva olvasható.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!