Súlyos testi sértés egy kutya miatt: acélozott elemlámpával ütötte ismerőse fejét egy férfi

Elfogták azt a 35 éves férfit, aki november 11-én Tatán megtámadta a haragosát. Egy eltűnt kutya miatt kialakult vita fajult súlyos testi sértéssé.

2025. 11. 23. 19:30
A rendőrök november 19-én hajnalban, otthonában elfogták azt a 35 éves férfit, aki november 11-én, fényes nappal egy fémből készült elemlámpával súlyos sérüléseket okozva bántalmazta egyik ismerősét – számolt be a Kemma cikke alapján az Origo.

A súlyos testi sértés mellett felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság és rongálás miatt is nyomoztak. Forrás: Rendőrség

A sértett a kutyája eltűnése miatt kérte számon B. Rudolfot, aki nehezményezte ezt, ezért a gyanú szerint társával lefogták a férfit, majd a gyanúsított a lámpával több alkalommal megütötte a fején és a testén. Ezt követően az áldozat mobiltelefonját többször földhöz vágta, amitől a készülék használhatatlanná vált. A súlyos testi sértést B. Rudolf hozzátartozója is végignézte, sőt szóban biztatta is a brutális bántalmazásra.

 

A súlyos testi sértés mellett másért is felelnie kell

A rendőrök a házkutatás során megtalálták és lefoglalták az elkövetés eszközét. B. Rudolfot a tatai nyomozók súlyos testi sértés, csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság, továbbá rongálás bűntette miatt hallgatták ki és vették őrizetbe.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

 

