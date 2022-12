A dollárbaloldal és Gyurcsányék pénzügyi központja egy és ugyanaz

Egy háromszáz fős borsodi falu szélén rejtőztek el (Forrás: Origó.hu)

Októberben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ebben a kis borsodi falucskában, Szegiben találta meg a Datadat könyvelését. Később a Magyar Nemzet derítette ki, hogy itt könyvelik az Ezalényeg.hu-t , a baloldali „heccportált” üzemeltető Oraculum 2020 kft.-t is, de a 2019-es európai parlamenti választások óta a DK-sok brüsszeli apanázsa is ide érkezik.

Ha átböngésszük a brüsszeli nyilvános iratokat, többször is felbukkan a Legal and Finance kft. neve. Amit ide jelentettek be, ez a székhelye! Ebbe a kis házba jönnek Gyurcsányék brüsszeli pénzei, nemcsak a dollárbaloldal könyvelését rejtették el ide.

Ebbe a faluba, Szegibe vannak bejelentve (Forrás: Origó.hu)



Mind a 4 DK-s EP-képviselő itt intézi a pénzügyeit

Mind a négy Gyurcsány-párti európai parlamenti képviselő, Dobrev Klára, Ara-Kovács Attila, Rónai Sándor és Molnár Csaba európai parlamenti adatlapján felbukkan a Legal and Finance kft. mint hivatalos „kifizetőhely”. Az az épület, ahol a Datadat, tehát a dollárbaloldal titkos könyvelése is zajlott. A szálak tehát nyilvánvalóan itt érnek össze.

Dobrev Klára adatlapján is szerepel a cég (Forrás: Origó.hu)

Jól látható Molnár Csaba hivatalos brüsszeli adatlapján is, az utolsó sorban a pénzügyeit intéző Legal and Finance kft. neve a borsodi kis faluból.

Molnár Csaba is a borsodi Szegiben intézi a pénzügyeit (Forrás: Origó.hu)



Évekig csak egy romos ház állt itt

Elképesztő azonban a faluszéli kis ház története is, amit nyilvánvalóan nem véletlenül ide, az isten háta mögötti borsodi falucskába, Szegibe rejtettek el.

A dollárbaloldal és Gyurcsányék közös pénzügyi központja helyén néhány éve még egy romos épület állt.

Nemrég még csak egy romos ház volt… (Forrás: Origó.hu)

Aztán hirtelen valami történt.

Még Bajnai Gordon miniszterelnöksége alatt, egy uniós pályázat révén megérkezett a kis faluba több mint 53 millió forint, hogy megépüljön egy Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, vagyis valamiféle művelődési ház, az Új Magyarország vidékfejlesztési program részeként.

Persze hazugság volt minden, szó sem volt vidékfejlesztésről, a kis falu lakói be se tehették a lábukat az épületbe.

Brüsszeli pénzből pofozták ki az épületet (Forrás: Origó.hu)

Az épület oldalára kihelyezett tábla szerint a szintén erre a címre bejegyzett Partnerség Kiemelten Közhasznú Alapítvány kapott 53 millió forintot az Új Magyarország vidékfejlesztési programban. Így álcázták Gyurcsányék a titkos pénzügyi központot, és persze brüsszeli pénzből építkeztek.