Dollárbaloldal: Az LMP csalódott Karácsonyban, a legtöbb ellenzéki politikus továbbra is hárít + videó

A szocialista Hiller István csupán annyit fűzött hozzá az ügyhöz, mint amit hetek óta hajtogatnak a baloldali politikusok, tehát, hogy hozzájuk nem érkezett Amerikából pénz. Szintén ezt hangoztatta a jobbikos Lukács László is, aki azt mondta, hogy ha ezekről Márki-Zay Péteren kívül Karácsony Gergely is tudott, akkor neki is tisztáznia kell mi történt.