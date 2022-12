Előremenekülne Karácsony

Kinevezték Kendernay Jánost, az LMP egykori férfi társelnökét a budapesti városdiplomácia vezetőjének – tette közzé Karácsony Gergely egy Facebook-bejegyzésben tegnap. Kendernay annak a Korányi Dávidnak a helyét vette át, aki a dollárbaloldal kampányfinanszírozási botrányának az egyik kulcsfigurája. A főpolgármester szeptember végén, a dollárbaloldal botrányának kipattanása után jelentette be, hogy a New Yorkban élő, távmunkában dolgozó Korányi szerződését az év végéig megszüntetik, „és valamilyen más formában dolgozunk együtt”.

A főpolgármester köszönetet mondott Korányi munkájáért, és külön kitért a Budapest Fórum a Fenntartható Demokráciák Építéséért elnevezésű konferencia megrendezésére is, amelynek támogatói között előkelő helyen szerepelt a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítványok.

Mint ismert, a Korányi által vezetett Action for Democracy (AfD) nevű szervezeten keresztül a Márki-Zay Péter nevével fémjelzett Mindenki Magyarországa Mozgalomnak juttatott csaknem hárommilliárd forintból finanszírozták az óriásplakátokat, a Facebook-, valamint a YouTube-hirdetéseket. Korányi az utolsóként regnáló baloldali miniszterelnök, Bajnai Gordon mellett a Miniszterelnöki Hivatal kül- és biztonságpolitikai szakállamtitkára volt, majd 2009-ben elkísérte a volt kormányfőt az ENSZ-közgyűlés 64. ülésszakának általános vitájára, ahol az egykori miniszterelnök Soros Györggyel is találkozott. A guruló dollárok ügyének legutóbbi fejleményei közé tartozik, hogy Korányi Dávid a Telexen kezdett lázas magyarázkodásba Rákay Philip kommunikációs szakember leleplező videója után.

Beszédes Karácsony Gergely hallgatása is az ügyben, a napokban ugyanis interjút adott Gulyás Mártonnak a Partizán című műsorban, ahol a kérdező nem faggatta a guruló dollárokról vagy arról, hogy miért lépett vissza ígérete ellenére a baloldali miniszterelnök-jelöltek kampányában Márki-Zay Péter javára. Nem került szóba Karácsony 99 Mozgalma és az odafolyt kampánypénzek esete, illetve a korrupciógyanús Városház-gate ügy sem. Annál többet beszélt viszont Karácsony arról, hogy újra szeretné jelöltetni magát a főpolgármesteri posztra. Hangsúlyozta azt is, hogy más ellenzéki vezetőkkel szemben neki nem jelent nagy problémát Gyurcsány Ferenc bukott miniszterelnök. Ezenkívül kiemelte azt is, hogy egy közvélemény-kutatás szerint ő a legnépszerűbb jelölt a budapesti városvezetői címre, ám arra nem tért ki, hogy más szervezet még nem nevezett meg aspiránst.

Bár Karácsony az egyedüli esélyesnek tartja magát, egyáltalán nem biztos, hogy a 2019-ben őt támogató pártok ismét felsorakoznak mögötte. Gyurcsány Ferenc nemrégiben azt mondta szintén a Partizánban, hogy részükről Karácsony 2024-es főpolgármester-jelöltségének támogatása nem alapértelmezett. Ungár Péter, az LMP elnöke szerint a főpolgármesternek minden egyes pártnál nagyobb felelőssége van az ellenzék 2022-es vereségében. Úgy fogalmazott, már a Párbeszéddel is bővült a Karácsony Gergely által hátba szúrt szereplők sora, illetve mivel az LMP zöldpárt, ezért finoman sem ajánlják, hogy biztosra vegye a támogatásukat, kritizálva ezzel Karácsony zöldpolitikáját. Az MSZP is úgy nyilatkozott korábban, hogy senkinek – így Karácsonynak – a támogatása sem automatikus részükről.

A baloldal tengerentúli finanszírozásával kapcsolatban előtérbe került egy National Endowment for Democracy (NED) nevű szervezet, amit 1983-ban hozott létre az USA kongresszusa kétpárti támogatással – írta a Tűzfalcsoport. A nemzetbiztonsági szolgálatok feltárták, hogy az AfD kapcsolatba hozható a NED-del, amelyet gyakran úgy emlegetnek, mint „a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön”. A NED jelentős támogatást nyújt olyan baloldaliak nézeteinek propagálásához, mint Demszky Gábor volt SZDSZ-es főpolgármester, Magyar Bálint, Gyurcsány oktatási minisztere vagy az új generáció tagjai közül a baloldali politikai elemző Krekó Péter és az LMP-alapító Scheiring Gábor.

Karácsony Gergely főpolgármester és Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke