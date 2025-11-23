A háború mellett szólalt fel Magyar Péter szakértője

„Az embernek a gyomra összerándul, amikor azt halljuk, hogy a francia vezérkari főnök már arról beszél, hogy fel kell készülnünk arra, hogy a gyerekeink háborúba mennek, és meg fognak halni” – írta Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke emlékeztetett: Macron elnök a katonai szolgálat visszaállításáról beszél, a németeknél pedig vitatéma a sorkatonaság.

Fotó: MTI/AP/Vlad Kravcsuk

A Tisza Párt rendezvényein pedig már most arra készítik fel a résztvevőket, hogy Ukrajnának mindent meg kell adni, hogy folytatni tudja a háborút, ahogy azt Zelenszkij ukrán elnök is nyilatkozta a napokban – emelte ki a fővárosi frakcióvezető. Majd jelezte: amikor ilyet hall vagy olvas, külön rá kell keresnie, hogy ezek a mondatok tényleg elhangzottak-e vagy csak terjed az interneten, és megdöbben, amikor kiderül, hogy igaz.

Nem értem, ezek az emberek annak súlyát nem érzik, hogy mit jelent háborúba küldeni a fiataljainkat, vagy ennyire nem számít nekik az emberélet, és bármit képesek lennének feláldozni az ideológiai meggyőződésük mellett?

– tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra. Majd rámutatott: a franciák és a németek könnyen beszélnek, mert egy Európa és Oroszország közötti háború esetén a frontvonal nem érné el őket. A fegyveres harcok jó eséllyel Horvátország, Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország vonalán zajlanának, amit ezek az országok finanszíroznának pénzzel és fegyverrel. Hátborzongató belegondolni, hogy Debrecen, Eger, Szolnok, Szeged vagy Budapest békés mindennapjait fegyverropogás és lánctalpas tankok zaja zavarja meg – tette hozzá.

Ennek súlyát azért nem érezzük, mert el sem tudjuk képzelni, hogy ilyen megtörténhet, pedig most Európa és a Brüsszelt kiszolgáló pártok ebbe az irányba menetelnek, ezért beszélnek erről a Tisza Párt rendezvényein is – mutatott á a frakcióvezető. Majd kijelentette:

Nem lehet más út Európa előtt, mint a béke.

Véget kell vetni a háborúnak, mielőtt a frontvonal átterjed, és a mi gyerekeinket is a frontra viszik – tette hozzá.

A frakcióvezető emlékeztetett arra is, hogy Telkes András tiszás szakértő hosszasan magyarázta, hogy az amerikai béketerv nem jelent megoldást, csak Ukrajna katonai győzelmével érhet véget az orosz–ukrán háború. Ennek érdekében pedig minden támogatást meg kell adni az ukránoknak. A Tisza Párt szakértője szerint csak az ukránok tudják megállítani Moszkvát.