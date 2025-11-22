A háború folytatása mellett állt ki a Tisza körül nemrég megjelent volt titkosszolgálati vezető

Telkes András, az Információs Hivatal (IH) egyik korábbi vezetője egy véleménycikkben hosszasan magyarázta, hogy Donald Trump béketerve nem jelent megoldást, és csak Ukrajna katonai győzelmével érhet véget az orosz–ukrán háború. Ennek érdekében pedig minden támogatást meg kell adni az ukránoknak. A Tisza Párt körül nemrég feltűnt szakember a Népszavában megjelent cikkében úgy vélte, ma egyetlen olyan katonai erő van, amely megállíthatja Moszkvát, ez az ukrán hadsereg.

Ahhoz azonban, hogy ezt sikerrel megtehesse, elrettentő, megállító erejű fegyverzetre van szüksége. A valós biztonsági garancia csak Ukrajnán belülről jöhet. Egy megfelelően, elsősorban az európaiak jól felfogott biztonsági érdekei okán felfegyverzett, az orosz támadás megállítására, az orosz kritikus infrastruktúrára bármikor mélységi csapást mérni képes ukrán hadsereg képében

– fogalmazott Telkes. A volt titkosszolgálati vezető tehát amellett kardoskodik, hogy Magyarország és a többi európai állam is korlátlan mennyiségben szállítson fegyvert és egyéb hadiipari támogatást Ukrajnának. Az sem érdekli, hogy ez a komplett európai gazdaságot is magával rántja a mélybe, ráadásul innen már csak egy lépés az, hogy magyar katonákat is a frontra küldjenek golyófogónak – nem beszélve arról, hogy továbbra is folytatódna a tömeges öldöklés.

Telkes András tiszás aktivistákat készített fel az ukrán csatlakozásra

Telkes András egészen 2003-ig volt az IH vezetője, majd dandártábornoknak nevezték ki. 2005–2010 között a magyar NATO-delegáció első beosztott tanácsosa volt. Nemrég egy XIII. kerületi Tisza-szigetnek tartott előadást. A prezentáció során többször szóba került Ukrajna is, Telkes amellett érvelt, hogy a háborúban álló ország uniós csatlakozásával az Európai Unió is jól jár, önzetlen európai támogatás kell. A Tisza-közeli szakértő szerint az ország újjáépítése akár hétszázmilliárd dollárba is kerülhet. Ez forintba átszámolva közel 237 ezer milliárd forint (!). Az összeg a magyar GDP közel háromszorosa.

Az előadás végén külön dián is foglalkozott azzal, hogy mi a teendő Ukrajnával a jövőben. Telkes kiemelte, hogy az újjáépítés mellett Ukrajna uniós integrációja a legfontosabb. A Tisza-sziget előadója elkeserítőnek tartotta, hogy az amerikai adminisztráció Trump vezetésével kevesebb fegyvert és katonai segélyt küld Ukrajnának. Szerinte ugyanis az Európai Uniónak kérdőjelek nélkül kell önzetlen anyagi és katonai támogatást nyújtania az ukránoknak.

Telkes szerint Magyarországnak minél előbb le kell szakadnia az orosz gázról, és Paks II kapcsán is meg kell szakítani a kapcsolatot velük.

Az egykori titkosszolgálati vezető szerint Magyarország elemi érdeke, hogy részt vegyen Ukrajna újjáépítésében, és támogatnunk kell Ukrajna uniós csatlakozását. Azt is szorgalmazta, hogy a magyar haderőt tagozzák be a NATO „hajlandók koalíciójának” stratégiájába, ami Ukrajna segítése miatt is fontos lenne.