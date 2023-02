Dollárbaloldal: valóságos csúcsforgalom volt Münchenben + videó

Karácsony (középen), mellette tolmácsa, Korányi Dávid. Csak a magyar főpolgármester nem tudott angolul megszólalni.

A kétnapos konferencián részt vevő Alexander Soros kissé kilógott a sorból, hiszen rajta kívül gyakorlatilag mindenki fontos választott pozíciót töltött be. Soros György milliárdos üzletember fia a tanácsadó csapat tagjaként és az Open Society Foundations elnökhelyetteseként volt jelen, ám az eseményről készült fényképek tanúsága szerint meglehetősen sokan keresték a társaságát.

Alexander Soros (jobbra) itt például egy amerikai tisztviselő társaságában a konferencián.

Bár Alexander Soros éppen Karácsony Gergellyel és Korányival nem készített nyilvános fotót, mégis nehezen elképzelhető, hogy Korányi háromnapos müncheni tartózkodása alatt elkerülték volna egymást.

Az már csak hab a tortán, hogy ekkortájt, február 23-án Márki-Zay Péter, a baloldal akkori kormányfőjelöltje is Münchenbe utazott, igaz, azt állítja, nem találkozott Korányi Dáviddal, aki szerinte ekkor már nem is tartózkodott a német városban. Mindenesetre néhány órával később, február 24-én már gurultak is a dollárok a Márki-Zay nevével fémjelzett Mindenki Magyarországa Mozgalom számlájára, a „feladó” pedig nem volt más, mint a Korányi-féle Action for Democracy.

Felvételek bizonyítják, hogy a tavalyi müncheni biztonságpolitikai konferencián az Action for Democracy több vezető személyisége is megjelent, az érintettek mind szorosan kötődnek Soros Györgyhöz és fiához. Az eseményen Korányi a hivatalos programban nem szereplő panelelőadást tartott az AD egy másik alapítójával, Rafal Trzaskowski varsói polgármesterrel. Mellettük ott volt például Wesley K. Clark korábbi amerikai tábornok. Az egykori katona a tavalyi választás kampányában Márki-Zay Péterrel is egyeztetett. A müncheni konferencia felvételeinek, adatainak tanúsága szerint David Miliband, Nathalie Tocci és Anne Applebaum is részt vettek az eseményen, ők szintén kapcsolatba hozhatók az Action for Democracyvel.

Korányi és Trzaskowski egy panelbeszélgetésen Münchenben.

Lényeges körülmény, hogy Soros György fia mindenképpen kapcsolható az AD-hez, ugyanis még a Twitter-oldalán is megosztotta a dollárbaloldal botránya mögött álló szervezet egyik reklámját. Mint ismert, ezt a felhívást a New York-i Times Square-en is kivetítették, ráadásul a Twitterre maga Alexander Soros is kiírta az akció mottóját: „Segíts a magyaroknak választani”. Mindemellett pedig Kati Marton, a pénzgyűjtés egyik szervezője Soros Györggyel és fiával vállaltan szoros kapcsolatot ápol, amit egy 2018. márciusi fénykép is bizonyít.

Az amerikai befolyás miatt sérülhetett hazánk szuverenitása, ezért a nemzetbiztonsági szolgálatok vizsgálatot indítottak a történtek miatt. Az ennek eredményeként elkészült beszámoló megállapította, hogy az alapítványt „eleve felépített pénzügyi háttérrel, célhoz kötötten hozták létre”. A Nemzeti Információs Központ jelentése szerint „megerősítést nyert, hogy a külföldről érkező pénzügyi forrásokkal kapcsolatba került cégek megbízott félként szerepelnek egyes ellenzéki pártok kampánybeszámolóiban is”. A történteket az Állami Számvevőszék és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is vizsgálja.