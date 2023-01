Az MSZP volt kommunikációs igazgatója szerint nagyrészt Soros Györgytől jöhetett a pénz a dollárbaloldalhoz

Az MSZP egykori kommunikációs igazgatója, Kerényi György arról írt új munkahelye, az amerikaiak által finanszírozott Szabad Európa Rádió honlapján, hogy a magyarországi dollároldalhoz a külföldi pénzek nagy része Soros György milliárdostól jöhetett, méghozzá Bajnai Gordon volt kormányfő közreműködésével. Néhány napja Orbán Viktor miniszterelnök is utalt arra, hogy a dollárbaloldalt Soros pénzelheti. Ahogy az közismert: korábban a dollárbaloldal folyamatosan azt hazudta, hogy amerikai magyar állampolgárok mikroadományaiból származnak a külföldi bevételeik, most azonban kiderült, hogy ez nem igaz, ahogy azt sejteni lehetett: a pénz elsősorban Sorostól érkezett. Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának a legfrissebb jelentése alapján a magyarországi dollárbaloldal összesen négymilliárd forintnál is többet kaphatott külföldről – mutatott rá írásában az Origó.

A washingtoni kongresszus által az amerikai adófizetők pénzéből finanszírozott Szabad Európa Rádió online felületén az MSZP egykori kommunikációs igazgatója, Kerényi György január 30-án arról cikkezett, hogy a dollárbaloldalhoz a pénz nagyrészt Soros György amerikai milliárdostól érkezhetett.

Kerényi egész konkrétan ezt írta: „2022-ben a politikai eliten kívülről érkező Márki-Zay Péter nemcsak előválasztási győzelmével robbantott, hanem a csúnyán elbukott választás után azzal is, hogy nyilvánosságra hozta: mozgalma majdnem kétmilliárd forintot kapott a kampány idején, ráadásul Amerikából.

Bejelentését mégsem nevezhetjük kísérletnek a politikai kampány transzparenssé tételére. A Bajnai Gordon által leszervezett pénz valós forrását továbbra sem árulja el senki (bár a neve a támogatásról szóló megbeszéléseken sem került elő, de mindenki tényként kezeli, hogy nagyrészt a Bajnaival jó kapcsolatban lévő Soros Györgytől érkezett), a pártok versengésében felhasznált támogatás egy civil szervezethez jött."

Emlékeztetőül: a magyarországi dollárbaloldal korábban folyamatosan azt hazudta, hogy amerikai magyar állampolgárok mikroadományaiból származnak a külföldi bevételeik, most azonban kiderült, hogy ez nem igaz, ahogy azt sejteni lehetett: a pénz nagyrészt egyetlen „amerikás" magyartól, Soros Györgytől érkezett.

Orbán Viktor: Vajon melyik derék honfitársunk áll a dollárbaloldal mögött?

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott, szokásos péntek reggeli (január 27.) interjújában már utalt arra, hogy az amerikai milliárdos pénzelheti a magyarországi dollárbaloldalt.

A kormányfő így fogalmazott:

„Remélem, hogy majd a vizsgálatok végén az is ki fog derülni, hogy pontosan kik is adták a pénzt. Azt már tudjuk, hogy milyen technikákkal jött be. Ez egy Soros-féle hálózat, Soros-rendszer ugyanazok a technikák. Nyilván a pénz forrásánál is meg fogjuk találni ezt a derék magyar honfitársunkat, Soros Györgyöt…”

A dollárbaloldali kampányfinanszírozási botrány dióhéjban

A rendszerváltás óta példátlan baloldali kampányfinanszírozási botrány 2022 nyarán robbant ki, amikor Márki-Zay Péter, a baloldal bukott kormányfőjelöltje egy interjúban elárulta, hogy az Egyesült Államokból kapott pénzt kampányra a baloldal. Összefoglalva, eddig arról volt szó, hogy az Amerikai Egyesült Államokban közvetlenül a választások előtt alapított Action for Democracy (AfD) nevű szervezet, amelyet Karácsony Gergely volt várospolitikai főtanácsadója, egyben Bajnai Gordon korábbi tanácsadója, Korányi Dávid vezet, 1,86 milliárd forintot utalt át a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalomnak (MMM), amely a pénz nagy részét, mintegy 1,4 milliárd forintot továbbadott a Bajnai-közeli érdekeltségbe tartozó DatAdatnak.