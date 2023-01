Soros rossz befektetése

Csöpögős píárriportot sugárzott az RTL Klub egy New Yorkba szakadt honfitársunkkal, bizonyos Mihalik Enikővel. A hölgyről azt lehet tudni, hogy modell, s ha mindez nem lenne elég, még Korányi Dávid felesége is. Azé a Korányié, akinek Action for Democracy nevű amerikai szervezetén keresztül tömték több milliárd forintnyi dollárral a magyarországi baloldalt Soros Gyuri bácsiék a tavalyi választási kampányban. S ugyanez a Korányi volt a „városdiplomáciai tanácsadója” Karácsony Gergely főmormotának havi közel egymillió forintért, mígnem annyira kínos lett a jelenléte, hogy Gergely nemrég kirúgta őt. Pontosítok: csak a névleges beosztása vált kínossá, nem a jelenléte, tudniillik nem járt be a munkahelyére, a kutya nem látta őt a főpolgármesteri hivatalban, de még Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes sem emlékezett rá, mikor botlott legutóbb Dávidba, ha egyáltalán. Havi majdnem egymil­liót érő tanácsai közül is nehéz lenne szemezgetni, legalábbis Karácsony egy ilyet sem tudott vagy akart elősorolni, mikor riporterünk faggatta.