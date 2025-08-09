Balatoni körkép 4 – Badacsony

A borvidék fogalma természetesen egy sokkal tágabb területe ölel fel, mint maga a Badacsony-hegy. A Tapolcai-medence vulkáni kúpjai közt nem egy olyan van, amely nemcsak látványban, hanem a rajta termett bor minőségében is felveszi a versenyt a Badacsonnyal. A borvidék települései közigazgatásilag Veszprém megyéhez tartoznak. A szőlők nem a medencék sík területein, hanem főleg a Badacsony, a Tóti-hegy, a Szent György-hegy, a szigligeti hegyek, Csobánc, a Gulács, a Haláp, az Örsi-hegy és az Ábrahámhegy lejtőin díszlenek.

A teljes jelenlegi termőterület 87 százaléka fehérszőlő. A Badacsony szőlőtermesztésre alkalmas területe 4593 hektár. Papíron. Ma sajnos ennek csak mintegy felén terem szőlőt. A probléma itt is hasonló, mint a balatoni üdülőkörzet más részein: sokkal nagyobb „üzletet” jelent a telektulajdonos számára, ha földjét hétvégi házak építése céljából eladja, mint ha azt szőlő- és bortermelésre hasznosítja. Így alakulhatott ki az a helyzet, hogy pl. magának a Badacsonynak vagy az Ábrahámhegynek a legjobb dűlőin szőlő helyett ma túlnyomóan villákat és nyaralókat találunk.

A borvidék tájképi jellegét lepusztult bazaltkúpok, - egykori vulkánok - határozzák meg. Nyugatról a Keszthelyi-hegység dolomittömbjei, keletről a Balatoncsicsó-Zánka irányban a húzódó Nivegy-völgy zárja le, északról pedig a Déli-Bakony alacsony vonulata jelöli ki a határt, amely mellett északnyugatnak Sümeg, északkeletnek Veszprém felé vezet ki egy-egy szűk völgy.

A víz a vonzó

A tájra mérsékelten kontinentális klíma a jellemző, közepes hő összeggel és nap-besugárzással. Ami azonban a szőlő szempontjából különleges, az ennek a tájnak a mikroklímája. Ezt a mikroklímát az igen kedvező lejtőszögű, északi széltől védett déli hegyoldalak földrajzi helyzete mellett talán a Balaton tükréről visszaverődő, extra mennyiségű napbesugárzás is befolyásolja, (legalábbis alig készült az elmúlt száz évben olyan szakirodalmi leírás, amely ezt meg ne említette volna). A valóság azonban egy kicsit más: a Balaton víztükre nem egy nagy reflektor, amely irányítottan világítja meg a szőlőtermő dűlőket, hanem szórt fény formájában, minden irányba veri vissza a napsugárzást. Ráadásul többnyire más hullámhosszon, mint amit a növények hasznosítani tudnának. Tehát ez a fénytani hatás minden bizonnyal elhanyagolható. Fontosabb azonban a Balaton víztömegének hőtani viselkedése. A víz melege a hirtelen betörő hideg levegő hatását ugyanis ideig-óráig mérsékelni tudja, nyáron pedig - főként a forró nyári éjszakákon - biztosítja azt a légjárást, amely az áthevült szőlőnövény számára fiziológiailag rendkívül fontos (például megakadályozza a borban oly fontos savak idő előtti lebomlását). A víztömeg egyidejűleg biztosítja a levegő magasabb páratartalmát is. Különösen a 20-30 fokos lejtésű, déli, délnyugati lejtők napfényes, széltől védett területein alakul ki olyan kedvező mikroklíma a szőlő számára, amely néha a szub-mediterrán éghajlatra emlékeztet. A füge, ez a mediterrán gyümölcs is így gondolja, hiszen mostanában már minden évben termést hoz…