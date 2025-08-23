Jevgenyij PrigozsinhalálcsoportMoszkvaédesanyaWagner

Kiderült, életben van-e Prigozsin + videó

Új részletek derültek ki Jevgenyij Prigozsin haláláról: a Wagner-csoport alapítójának édesanyja, Violetta Prigozsina most először beszélt nyilvánosan fia utolsó napjairól. A szentpétervári Fontankának adott interjújában leszögezte: fiát DNS-minta azonosította, vagyis nem igazak a találgatások, hogy esetleg túlélte a repülőbalesetet. A nő szerint Prigozsin célja Moszkva felé indult menetelésével nem a hatalomátvétel, hanem az volt, hogy közvetlenül Putyinnak számoljon be a front valós állapotáról.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 7:51
A Wagner-csoport alapítója, Jevgenyij Prigozsin Fotó: AFP
Éppen két éve zuhant le Moszkva közelében az a magánrepülőgép, amelynek fedélzetén a Wagner-csoport vezetője, Jevgenyij Prigozsin is tartózkodott. A tragédiában tíz ember vesztette életét. Az amerikai hírszerzés szándékos merényletként értékelte az esetet, ám Oroszországban a hivatalos vizsgálat mindmáig nem zárult le.

Prigozsin
Prigozsinra emlékeztek Szentpéterváron 2023. augusztus 30-án. Fotó: Anadolu

Mint arról a Magyar Nemzet akkor percről percre tudósított

2023. június 23-án a Wagner-csoport váratlan lázadást indított: Prigozsin emberei bevonultak Rosztov-na-Donuba, ellenőrzésük alá vonták a déli katonai körzet főparancsnokságát, majd konvojokban elindultak Moszkva felé.

A főváros környékén közben tankokat és páncélozott járműveket vezényeltek az utakra, Putyin pedig rendkívüli beszédben árulásnak nevezte a zendülést. A fegyveres akció végül egyetlen nap alatt ért véget, miután belarusz közvetítéssel egyezség született, a Wagner-erők visszafordultak, Prigozsin pedig Minszkbe távozott.

Két hónappal később,

2023. augusztus 23-án Moszkva közelében lezuhant egy magánrepülőgép, fedélzetén tíz emberrel. A háromfős személyzet és a hét utas közül senki sem élte túl a balesetet. Hamar kiderült, hogy az utaslistán szerepelt Jevgenyij Prigozsin neve is, és a helyszíni felvételek alapján szinte azonnal elindultak a találgatások, hogy a Wagner-vezér is életét vesztette.

Az esetet világszerte hatalmas figyelem övezte, hiszen alig két hónappal korábban Prigozsin emberei lázadást indítottak az orosz katonai vezetés ellen. Lapunk akkor írt a vizsgálat ellentmondásairól, a DNS-vizsgálat eredményéről, valamint arról is, hogy a Wagner katonái világszerte gyászszertartásokkal emlékeztek meg vezetőjükről.

Beszámoltunk arról is, hogy 

a gép roncsait rövid idő alatt elszállították, ami tovább erősítette a gyanút a szándékos merénylet lehetőségéről. Prigozsin halála után a Wagner-csoport jövője bizonytalanná vált, katonái közül sokan az orosz hadseregbe olvadtak be, mások viszont Afrikában folytatták tevékenységüket.

Most Violetta Prigozsina is megerősítette: fia nem készült államcsínyre. „Biztosan nem tervezte Putyin megdöntését – ez teljesen egyértelmű. Csak a katonai vezetéshez akart eljutni, és elmondani az igazságot a frontról” – mondta az interjúban, amelyről az Origo is beszámolt.

A nő elárulta, hogy Prigozsin az indulás előtt találkozott vele, és ő maga próbálta lebeszélni fiát a moszkvai menetelésről. 

Azt mondtam neki: az emberek nem fognak melléd állni, senki sem megy az utcára. Zsenya azonban úgy hitte, támogatni fogják

 – idézte fel.

Édesanyja szerint Rosztovban valóban szívélyesen fogadták a Wagner katonáit, ám a további előrenyomulás már megakadt, mert Prigozsin nem tudta rávenni magát, hogy fiatal kadétokra lőjön. Ezután döntött a visszafordulás mellett.

Az interjúból az is kiderült: a család tisztelettel tekint Putyinra. 

Zsenya és én is csak tiszteletet érzünk Putyin iránt. Ő szó szerint megmentett engem

 – mondta Violetta Prigozsina, felidézve, hogy az orosz elnök közbenjárása révén kapott sürgős orvosi kezelést külföldön.

A megszólalás egyúttal lezárja a halálát övező találgatások egy részét. 

Az anya hangsúlyozta: fia valóban meghalt, a DNS-vizsgálatok egyértelműek.

 „Örülnénk, ha igaz lenne, hogy él, de sajnos nem így van” – mondta. Hozzátette, hogy a család megvásárolta a baleset helyszínét a Tveri területen, ahol emlékművet állítanak.

Prigozsin fia, Pavel többször érdeklődött a hivatalos vizsgálat eredményeiről, de a hatóságok mindmáig azt közlik: a nyomozás folyamatban van.

A Wagner-vezér emlékét Oroszországban sokan ápolják, ugyanakkor a lázadás és a halála utáni hatalmi átrendeződés máig komoly vitákat vált ki. 

A család szemében Prigozsin nem lázadó, hanem egy katonai parancsnok volt, aki – saját értelmezésük szerint – a legjobb szándékkal próbált közvetlenül beszélni az orosz elnökkel.

Az interjút részletesen olvashatják az Origo.hu cikkében.

Borítókép: A Wagner-csoport alapítója, Jevgenyij Prigozsin (Fotó: AFP)

