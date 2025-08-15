Jevgenyi PrigozsinOroszországPutyinlázadásWagner

Prigozsin lázadása – amikor a Wagner majdnem Moszkváig menetelt

A Prigozsin-lázadás villámcsapásként érte a Kremlt: egy fegyveres menet, amely nemcsak a katonai vezetést, hanem közvetlenül Putyin hatalmát is próbára tette.

Szabó István
2025. 08. 15. 14:55
Jevgenyij Prigozsin, a Wagner orosz biztonsági cég alapítója fegyverrel a kezében egy sivatagi területen Fotó: WAGNER Forrás: Anadolu/AFP
2023. június 23–24-én Oroszország történetének egyik legváratlanabb belpolitikai válsága bontakozott ki. Jevgenyij Prigozsin, a hírhedt Wagner-zsoldoscsoport alapítója és vezetője – aki korábban Vlagyimir Putyin közeli szövetségesének számított – nyílt fegyveres zendülést indított az orosz hadvezetés ellen.

Prigozsin
Jevgenyij Prigozsin (Fotó: Nexta/X)

A Prigozsin által indított lázadás hírére az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat azonnal büntetőeljárást indított ellene „fegyveres lázadás” vádjával, miután a Wagner-erők elfoglalták a Rosztov-na-Donui Déli Katonai Körzet főhadiszállását, és páncélos egységekkel Moszkva irányába indultak.

Miért robbant ki a lázadás?

Jevgenyij Prigozsin orosz oligarcha nyíltan bírálta Szergej Sojgu védelmi minisztert és Valerij Geraszimov vezérkari főnököt, akiket inkompetenciával és korrupcióval vádolt az ukrajnai háború irányítása kapcsán. A közvetlen kiváltó ok az volt, hogy július 1-jétől a Wagner-csoportot hivatalosan az orosz hadsereg alá akarták rendelni – ezzel Prigozsin szerint felszámolva a magánmilíciák függetlenségét.

A Wagner-vezér ekkor 25 000 fegyveresét mozgósította, és kijelentette: „Ez nem puccs, hanem az igazság menete.”

Fotó: wikimedia

Prigozsin embereivel elindult Oroszország felé, Rosztov-na-Donunál át is lépte a határt, aminek hírére páncélosok jelentek meg az orosz nagyvárosok utcáin. Az ottani kormányzó arra szólította fel a helyi lakosokat, hogy őrizzék meg nyugalmukat, és maradjanak otthonaikban. Hasonló intézkedéseket tettek az Oroszország déli részén található lipecki régió hatóságai, szigorítottak a biztonsági intézkedéseken, miután Prigozsin átlépte az orosz határt.

Putyin árulásról beszélt

Bár az elejétől kezdve tagadta, de ezzel lényegében Jevgenyij Prigozsin puccsot hirdetett Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen, ami miatt terrorkészültséget vezettek be a fővárosban. A rendezvényeket elhalasztották, az éppen zajló eseményeket beszüntették, a köztéri parkokat pedig bezárták.

(COMBO) This combination of photos shows Russian President Vladimir Putin (L) attending a meeting with a member of the Russian Academy of Sciences, specialist in applied and fundamental endocrinology Ivan Dedov, at the Kremlin in Moscow on June 23, 2023, ** Editor's note : this image is distributed by Russian state owned agency Sputnik **, and Yevgeny Prigozhin (R) prior to a meeting with business leaders held by Russian and Chinese presidents at the Kremlin in Moscow on July 4, 2017. Yevgeny Prigozhin, the head of the Wagner mercenary group, vowed on June 24, 2023 to "go to the end" to topple the Russian military leadership, whom he accused of launching strikes on his men, while the country's prosecutor general said he was under investigation for "armed rebellion". "We will destroy everything that stands in our way," he added in the most audacious challenge to President Vladimir Putin since the start of the offensive in Ukraine last year. (Photo by GAVRIIL GRIGOROV and Sergei ILNITSKY / SPUTNIK / AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök, valamint Jevgenyij Prigozsin (Fotó: Sputnik/Gavriil Grigorov)

Putyin rendkívüli televíziós beszédben árulónak nevezte Prigozsint, és kijelentette:

Aki fegyvert fog a saját honfitársa ellen, elárulja Oroszországot.

Moszkva környékén páncélos blokádokat állítottak fel, a főbb közlekedési útvonalakat lezárták.

A Prigozsin-zendülés vége

A fegyveres menet azonban mindössze egy napig tartott. Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök közvetítésével egyezség született: Prigozsin leállítja a Moszkva felé tartó hadműveletet, a büntetőeljárást megszüntetik, ő maga pedig Belaruszba távozhatott.

A man poses with a flag of Wagner group mounted on top of an old tank exhibited at the Leninist Komsomol park in Donetsk, Russian-controlled Ukraine, on October 1, 2023, to mark 40 days since the death of Wagner private mercenary group chief Yevgeny Prigozhin as per Orthodox tradition. Prigozhin, the head of the Wagner mercenary group, died with nine other people when a plane flying from Moscow to Saint Petersburg crashed on August 23. (Photo by AFP)
Egy férfi a Wagner-csoport zászlajával egy tank tetején (Fotó: AFP)

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő közölte, hogy ejtik a vádakat Jevgenyij Prigozsin ellen, a Wagner-vezér elhagyja Oroszországot.

Prigozsin mellett a lázadásban részt vevő Wagner-zsoldosokat sem fogják bíróság elé állítani. Peszkov ezt azzal indokolta, hogy a fronton hősiesen harcoltak. A katonákat visszaküldik a táborokba, akik pedig szeretnének, azok aláírhatják a szerződésüket az orosz hadsereggel.

Bár a zendülés villámgyorsan véget ért, mély sebeket ejtett Putyin rendszerén. A Kreml sebezhetőségét példátlanul mutatta meg: egy magánhadsereg ellenállás nélkül képes volt több száz kilométeren át előrenyomulni az orosz főváros felé.

Utóhatások – a Wagner szétesése

A lázadás után a Wagner-csoport több fronton széthullott. Harcosainak egy része Belaruszba települt, más egységeket az orosz hadsereg kebelezett be. Az afrikai Wagner-hálózat – Szudánban, Maliban, a Közép-afrikai Köztársaságban – formálisan még tovább működött, de Moszkva fokozatosan átvette az irányítást a műveletek felett.

Politikai szinten a lázadás súlyos bizalmi válságot okozott Putyin rendszerében. A Time elemzése szerint a történtek „minden korábbinál jobban felfedték az orosz elnök hatalmának repedéseit”.

Prigozsin halála – tragikus epilógus

2023. augusztus 23-án, alig két hónappal a lázadás után, Prigozsin magángépe Moszkva és Szentpétervár között lezuhant. A fedélzeten tartózkodó mind a tíz ember meghalt. A nyugati hírszerzések és több orosz ellenzéki forrás szerint a baleset hátterében valószínűleg a Kreml bosszúja állt – bár hivatalosan ezt soha nem ismerték el.

TVER, RUSSIA - AUGUST 23: (----EDITORIAL USE ONLY – MANDATORY CREDIT - 'INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) A view of the site after a private jet carrying 10 people including Wagner paramilitary group leader Yevgeny Prigozhin plunged to the ground near the village of Kuzhenkino, Russia's Tver region on August 23, 2023. Yevgeny Prigozhin, the head of the Wagner paramilitary group, was confirmed late Wednesday to be onboard a private jet that crashed in Russia's northwestern Tver region, killing all 10 passengers. A statement by the Russian Federal Air Transport Agency listed 10 names, three of which are crew members, who boarded the Embraer plane. Also included was Wagner co-founder Dmitry Utkin. Investigative Committee of Russia / Anadolu Agency (Photo by Investigative Committee of Russi / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Prigozsin tíz embert szállító magángépe lezuhant az oroszországi Tveri régióban található Kuzsenkino falu közelében 2023. augusztus 23-án (Fotó: Anadolu/AFP/ Oroszországi Nyomozó Bizottság)

Később előkerült egy korábbi videófelvétel, amelyen Prigozsin tudtán kívül megjósolta a sorsát.

Jobb, ha megölsz, de nem fogok hazudni. Őszinte leszek: Oroszország a katasztrófa szélén áll. Ha a fogaskerekeket nem teszik a helyükre, a repülőgép szétesik a levegőben 

– jelentette ki a Wagner-csoport egykori vezére.

Prigozsin öröksége

A Prigozsin-lázadás alig 24 órán át tartott, de az orosz belpolitika egyik legnagyobb tabutémájává vált. Megmutatta, hogy még Putyin hatalma is sebezhető. 

Elindította a magánhadseregek fokozatos beolvasztását az orosz hadseregbe, és egy újabb példát szolgáltatott arra, hogy az orosz politikában az árulást nem tolerálják.

Ahogy egy politikai elemző fogalmazott: „Ez egy napra kinyitotta az ajtót a káosz előtt – és bár Putyin becsukta, a zsanérja azóta is recseg.”

Borítókép: Jevgenyij Prigozsin, a Wagner orosz biztonsági cég alapítója fegyverrel a kezében egy sivatagi területen (Fotó: Anadolu/AFP/Wagner)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

