Prigozsin lázadása – amikor a Wagner majdnem Moszkváig menetelt

A Prigozsin-zendülés vége

A fegyveres menet azonban mindössze egy napig tartott. Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök közvetítésével egyezség született: Prigozsin leállítja a Moszkva felé tartó hadműveletet, a büntetőeljárást megszüntetik, ő maga pedig Belaruszba távozhatott.

Egy férfi a Wagner-csoport zászlajával egy tank tetején (Fotó: AFP)

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő közölte, hogy ejtik a vádakat Jevgenyij Prigozsin ellen, a Wagner-vezér elhagyja Oroszországot.

Prigozsin mellett a lázadásban részt vevő Wagner-zsoldosokat sem fogják bíróság elé állítani. Peszkov ezt azzal indokolta, hogy a fronton hősiesen harcoltak. A katonákat visszaküldik a táborokba, akik pedig szeretnének, azok aláírhatják a szerződésüket az orosz hadsereggel.

Bár a zendülés villámgyorsan véget ért, mély sebeket ejtett Putyin rendszerén. A Kreml sebezhetőségét példátlanul mutatta meg: egy magánhadsereg ellenállás nélkül képes volt több száz kilométeren át előrenyomulni az orosz főváros felé.

Utóhatások – a Wagner szétesése

A lázadás után a Wagner-csoport több fronton széthullott. Harcosainak egy része Belaruszba települt, más egységeket az orosz hadsereg kebelezett be. Az afrikai Wagner-hálózat – Szudánban, Maliban, a Közép-afrikai Köztársaságban – formálisan még tovább működött, de Moszkva fokozatosan átvette az irányítást a műveletek felett.

Russia's private military companies (PMCs) frequently operate in resource-rich developing countries with weak governance, exchanging security support for wealth and influence.



Learn more about the global expansion of Russian PMCs here: https://t.co/f0iVJLYfNX pic.twitter.com/USJRG0KqeA — CSIS (@CSIS) July 23, 2021

Politikai szinten a lázadás súlyos bizalmi válságot okozott Putyin rendszerében. A Time elemzése szerint a történtek „minden korábbinál jobban felfedték az orosz elnök hatalmának repedéseit”.

Prigozsin halála – tragikus epilógus

2023. augusztus 23-án, alig két hónappal a lázadás után, Prigozsin magángépe Moszkva és Szentpétervár között lezuhant. A fedélzeten tartózkodó mind a tíz ember meghalt. A nyugati hírszerzések és több orosz ellenzéki forrás szerint a baleset hátterében valószínűleg a Kreml bosszúja állt – bár hivatalosan ezt soha nem ismerték el.

Prigozsin tíz embert szállító magángépe lezuhant az oroszországi Tveri régióban található Kuzsenkino falu közelében 2023. augusztus 23-án (Fotó: Anadolu/AFP/ Oroszországi Nyomozó Bizottság)

Később előkerült egy korábbi videófelvétel, amelyen Prigozsin tudtán kívül megjósolta a sorsát.

Jobb, ha megölsz, de nem fogok hazudni. Őszinte leszek: Oroszország a katasztrófa szélén áll. Ha a fogaskerekeket nem teszik a helyükre, a repülőgép szétesik a levegőben

– jelentette ki a Wagner-csoport egykori vezére.