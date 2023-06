Így fest Moszkva a Wagner-csoport lázadása után + galéria

A Wagner zsoldoshadsereg szombaton Moszkva felé menetelt, hogy – vezetője, Jevgenyij Prigozsin szerint – igazságot tegyen és eltávolítsa a katonai vezérkart. Bár az elejétől kezdve tagadta, de ezzel lényegében puccsot hirdetett Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen, ami miatt terrorkészültséget vezettek be a fővárosban. Szinte az összes rendezvényt elhalasztották, az éppen zajló eseményeket beszüntették, a köztéri parkokat pedig bezárták. Még a moszkvai bevezetősztrádákat is buszokkal és kocsikkal torlaszolták el. A Wagner-csoport végül mintegy kétszáz kilométerre Moszkvától megállt, és Fehéroroszország felé vette az irányt. Galériánkban most megmutatjuk, hogyan tért vissza az élet az orosz fővárosban.