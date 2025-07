Orbán Balázs: A neoliberiális világrendnek vége van

Ezt pedig mindenképpen el kell kerülni, hangsúlyozta.

A politikai igazgató olyan nemzetközi együttműködést szorgalmazott, amelyben az egymással versengő – és ugyanakkor egymással is kereskedő – nagyhatalmak nem kényszerítik a többi országot arra, hogy felsorakozzanak mögéjük. Magyarországnak ma már megvan a képessége arra, hogy jó kapcsolatot tartson fenn az Egyesült Államokkal és Kínával is, de ez húsz éve még nem így volt. Szerinte veszélyes, de lehetőségekkel teli világban élünk, és akár olyan helyzet is kialakítható, amelyben a globális és regionális hatalmi központok is elősegítik a magyarok sikerességét. Erre épül a magyar konnektivitási stratégia, hangoztatta a miniszterelnök politikai igazgatója. Lord Frost David, a Lordok Házának tagja, a Danube Institute vendégkutatója, a Brexit főtárgyalója egyebek mellett arról beszélt, hogy Amerika a progresszivizmust és liberalizmust az ENSZ-szel és más nemzetközi intézmények, illetve a progresszív agendához kötött fejlesztési támogatások révén „nyomta le a világ torkán”, de most már egyértelmű, hogy új világrend épül. Marwan Abdallah, a libanoni Nemzetközi Demokrácia Unió alelnöke, a Kataeb Párt külügyi vezetője elmondta, hogy országának nem adatott meg az a luxus, hogy a külföldi segítséget elutasítsa, akkor sem, ha a támogatás ideológiai feltételekkel érkezik. Leszögezte a kis államok érdekeltek a nagy nemzetközi intézmények sikerében, de nem szeretnék, hogy azok rájuk erőltessék akaratukat.