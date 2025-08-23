MiG–29: lezuhant egy ukrán vadászgép, a pilóta meghalt

A hivatalos közlemény szerint a MiG–29-es a kifutópálya megközelítése közben zuhant le. A pontos helyszínt egyelőre nem nevezték meg, de a légierő közölte: vizsgálat indult annak kiderítésére, hogy mi okozhatta a tragédiát. A pilóta azonnal életét vesztette, kimentésére nem volt lehetőség. Az ukrán sajtóban megjelent hírek szerint a gép gyakorlórepülésen vett részt, de ezt hivatalosan még nem erősítették meg.

Egy ukrán kétmotoros Mikojan MiG–29 vadászgép repül a Donyeck régió felett 2024. március 28-án. Fotó: AFP

A MiG–29-es még mindig fontos, de nem ez volt az első baleset

Az ukrán légierő az elmúlt években több MiG–29-est is elveszített. 2022 szeptemberében Vinnyica megyében zuhant le egy MiG–29-es, miután pilótája iráni gyártmányú drónok elfogására indult az orosz–ukrán háborúban. Akkor a katapultálás ellenére a pilóta életét vesztette. 2023-ban is történt hasonló baleset: egy másik MiG–29-es gyakorlórepülés közben semmisült meg, szintén halálos kimenetellel.

A ZN.ua emlékeztet arra is, hogy nemrégiben Ukrajna az egyik nyugati vadászgépét, egy F–16-ost is elveszítette. A baleset során a pilóta szintén életét vesztette. Ez különösen érzékenyen érinti Kijevet, hiszen az F–16-osokból eddig csak kevés érkezett az országba, és ezekre stratégiai szerep hárulna az orosz légi fölény ellensúlyozásában.

