Dráma a levegőben, kőolaj-újrahasznosító üzemre zuhant a repülőgép + videó

Legalább négyen meghaltak és többen megsérültek, amikor kőolaj-újrahasznosító üzemre zuhant a UPS csomagszállító cég egyik teherszállító repülőgépe a Kentucky állambeli Louisville nemzetközi repülőtere közelében. A fedélzeten utazók egyike sem élte túl a tragédiát.

A repülőgép eddig tisztázatlan körülmények között zuhant le

Fotó: LEANDRO LOZADA / AFP

A beszámolók alapján a Honolulu felé induló repülőgépet felszállás közben érte a szerencsétlenség. Andy Beshear, Kentucky állam kormányzója közleményben erősítette meg a légikatasztrófa tényét és egyben közölte, hogy a baleset helyszínének közelében működő autóalkatrész-kereskedés két dolgozója is eltűnt.