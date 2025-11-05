Kentuckyrepülőgépbalesetrepülőgép

Dráma a levegőben, kőolaj-újrahasznosító üzemre zuhant a repülőgép + videó

Honolulu felé tartott az a teherszállító gép, amely eddig tisztázatlan körülmények között lezuhant Louisvilleben. A repülőgépen három fő utazott akik közül mindenki meghalt.

2025. 11. 05. 6:52
Legalább négyen meghaltak és többen megsérültek, amikor kőolaj-újrahasznosító üzemre zuhant a UPS csomagszállító cég egyik teherszállító repülőgépe a Kentucky állambeli Louisville nemzetközi repülőtere közelében. A fedélzeten utazók egyike sem élte túl a tragédiát.

A repülőgép eddig tisztázatlan körülmények között zuhant le
Fotó: LEANDRO LOZADA / AFP

A beszámolók alapján a Honolulu felé induló repülőgépet felszállás közben érte a szerencsétlenség. Andy Beshear, Kentucky állam kormányzója közleményben erősítette meg a légikatasztrófa tényét és egyben közölte, hogy a baleset helyszínének közelében működő autóalkatrész-kereskedés két dolgozója is eltűnt.

A szerencsétlenség részleteit a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség (NTSB).

Borítókép: Füst és lángok a baleset helyszínén (Fotó: AFP)

