Német fiatalok: inkább Putyin, mint a háború!

Miközben Berlin a sorkatonaság visszaállításán vitázik, a német fiatalok egyre hangosabban üzennek: nem akarnak sem háborút, sem Ukrajnába menni – ha választani kell, inkább Putyin, mint a front.

Szabó István
2025. 11. 05. 4:04
Egy fiatal Bundeswehr katona vonatra vár egy pályaudvaron Fotó: Michael Nguyen Forrás: NurPhoto/AFP
Németországban egyre élénkebb vita zajlik a sorkatonaság visszaállításáról és a katonai szolgálat szabályozásáról szóló új törvényjavaslatról. A kormány – a jelenlegi globális biztonsági helyzetre hivatkozva – egyetért abban, hogy a Bundeswehrnek sürgősen több katonára van szüksége, de a módszerről mély politikai vita alakult ki.

Háború
Illusztráció (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Florian Gaertner)

A sorkötelezettséget Németországban 2011-ben függesztették fel, de azóta a hadsereg létszáma jelentősen csökkent, miközben a nemzetközi biztonsági helyzet romlott. A német védelmi miniszter, Boris Pistorius célja, hogy 2029-re 80 ezer új katonát toborozzanak, ezzel erősítve az ország védelmi képességét. A miniszter szerint Oroszország akár öt éven belül képes lehet megtámadni egy NATO-országot – ezért Németországnak fel kell készülnie a legrosszabbra.

A Bundeswehrnél komoly a létszámhiány. Több mint 460 ezer katonára lenne szükség, miközben jelenleg csak körülbelül 183 ezer katona szolgál aktívan. Merz német kancellár célja, hogy Németország rendelkezzen Európa legerősebb hadseregével. A megvalósításhoz szükséges több milliárd eurós különalap már megvan.

Háború: a német fiatalok nem akarnak háborúzni

A Merz-kormány elképzelései alapján 2026 januárjától minden 18 éves német férfi postai úton kap majd értesítést a Bundeswehrtől. A fiatalokat kötelezni fogják egy online kérdőív kitöltésére, amelyben érdeklődésükről, fizikai alkalmasságukról, iskolai végzettségükről és a katonai szolgálatra való hajlandóságukról kell nyilatkozniuk.

A politikusok akarják a sorkatonaságot, de a fiatalok többsége határozottan elutasítja azt, írja a Die Zeit. A 18 és 29 év közöttiek körében, akiket személyesen érintene, 63 százalék ellenzi a kötelező katonai szolgálatot.

Egy tanulmány szerint a németek egyértelmű többsége ellenzi a sorsolás útján történő újoncok kiválasztását is. A Forsa közvélemény-kutatása szerint a megkérdezettek 76 százaléka tartaná igazságtalannak a katonai szolgálatot teljesítők sorsolás útján történő kiválasztását. Csupán 21 százalék tartotta tisztességesnek a sorsolási rendszer alkalmazását.

Inkább Putyin, mint a háború!

A közösségi oldalakon is egyre több fiatal tiltakozik komoly vagy vicces formában a német kormány elképzelései ellen.

@potter343cliparts Wehrpflicht Deutschland 2025🇩🇪 #potter343cliparts #wehrdienst #wehrpflicht #bundeswehr #deutschland #grundausbildung #germany #german #🇩🇪 #soldat #soldaten #soldatin ♬ Originalton - potter343cliparts

Egy német fiatal pedig az ARD műsorában egyenesen úgy fogalmazott:

Nem akarok a hadseregben szolgálni. Háborúban lenni sokkal rosszabb, mint akár Putyin uralma alatt. Jobban szeretném, ha Putyin uralná Németországot, mint ha Németországban háború lenne.

@galenitaboris

Во время политического ток-шоу на телеканале ARD 19-летний студент заявил в прямом эфире, что не хочет идти в армию и жить во время войны: 📝 «Я не хочу служить в армии. Жить на войне значительно хуже, чем жить под властью Путина. Я бы предпочёл, чтобы мной правил Путин в Германии, чем чтобы мной управляла война в Германии».

♬ оригинальный звук - 🇧🇾 ГАЛИНА 🌹

A tervezett sorsolásos rendszert minden korosztályban igazságtalannak tartják. A legerősebb elutasítás a 18 és 29 év közötti férfiak körében tapasztalható, akiket potenciálisan érintene: 34 százalékuk tartaná csak igazságosnak azt, ha sorsolás döntene a sorkatonaságról, írja a Die Zeit.

Borítókép: Egy fiatal Bundeswehr-katona vonatra vár egy pályaudvaron (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen) 

