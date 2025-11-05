Németországban egyre élénkebb vita zajlik a sorkatonaság visszaállításáról és a katonai szolgálat szabályozásáról szóló új törvényjavaslatról. A kormány – a jelenlegi globális biztonsági helyzetre hivatkozva – egyetért abban, hogy a Bundeswehrnek sürgősen több katonára van szüksége, de a módszerről mély politikai vita alakult ki.
Német fiatalok: inkább Putyin, mint a háború!
Miközben Berlin a sorkatonaság visszaállításán vitázik, a német fiatalok egyre hangosabban üzennek: nem akarnak sem háborút, sem Ukrajnába menni – ha választani kell, inkább Putyin, mint a front.
A sorkötelezettséget Németországban 2011-ben függesztették fel, de azóta a hadsereg létszáma jelentősen csökkent, miközben a nemzetközi biztonsági helyzet romlott. A német védelmi miniszter, Boris Pistorius célja, hogy 2029-re 80 ezer új katonát toborozzanak, ezzel erősítve az ország védelmi képességét. A miniszter szerint Oroszország akár öt éven belül képes lehet megtámadni egy NATO-országot – ezért Németországnak fel kell készülnie a legrosszabbra.
A Bundeswehrnél komoly a létszámhiány. Több mint 460 ezer katonára lenne szükség, miközben jelenleg csak körülbelül 183 ezer katona szolgál aktívan. Merz német kancellár célja, hogy Németország rendelkezzen Európa legerősebb hadseregével. A megvalósításhoz szükséges több milliárd eurós különalap már megvan.
Háború: a német fiatalok nem akarnak háborúzni
A Merz-kormány elképzelései alapján 2026 januárjától minden 18 éves német férfi postai úton kap majd értesítést a Bundeswehrtől. A fiatalokat kötelezni fogják egy online kérdőív kitöltésére, amelyben érdeklődésükről, fizikai alkalmasságukról, iskolai végzettségükről és a katonai szolgálatra való hajlandóságukról kell nyilatkozniuk.
A politikusok akarják a sorkatonaságot, de a fiatalok többsége határozottan elutasítja azt, írja a Die Zeit. A 18 és 29 év közöttiek körében, akiket személyesen érintene, 63 százalék ellenzi a kötelező katonai szolgálatot.
Egy tanulmány szerint a németek egyértelmű többsége ellenzi a sorsolás útján történő újoncok kiválasztását is. A Forsa közvélemény-kutatása szerint a megkérdezettek 76 százaléka tartaná igazságtalannak a katonai szolgálatot teljesítők sorsolás útján történő kiválasztását. Csupán 21 százalék tartotta tisztességesnek a sorsolási rendszer alkalmazását.
Inkább Putyin, mint a háború!
A közösségi oldalakon is egyre több fiatal tiltakozik komoly vagy vicces formában a német kormány elképzelései ellen.
Egy német fiatal pedig az ARD műsorában egyenesen úgy fogalmazott:
Nem akarok a hadseregben szolgálni. Háborúban lenni sokkal rosszabb, mint akár Putyin uralma alatt. Jobban szeretném, ha Putyin uralná Németországot, mint ha Németországban háború lenne.
A tervezett sorsolásos rendszert minden korosztályban igazságtalannak tartják. A legerősebb elutasítás a 18 és 29 év közötti férfiak körében tapasztalható, akiket potenciálisan érintene: 34 százalékuk tartaná csak igazságosnak azt, ha sorsolás döntene a sorkatonaságról, írja a Die Zeit.
Borítókép: Egy fiatal Bundeswehr-katona vonatra vár egy pályaudvaron (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)
