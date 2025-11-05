Német fiatalok: inkább Putyin, mint a háború!

A sorkötelezettséget Németországban 2011-ben függesztették fel, de azóta a hadsereg létszáma jelentősen csökkent, miközben a nemzetközi biztonsági helyzet romlott. A német védelmi miniszter, Boris Pistorius célja, hogy 2029-re 80 ezer új katonát toborozzanak, ezzel erősítve az ország védelmi képességét. A miniszter szerint Oroszország akár öt éven belül képes lehet megtámadni egy NATO-országot – ezért Németországnak fel kell készülnie a legrosszabbra.

Herzlichen Glückwunsch



Sie 🫵haben das Auswahlverfahren erfolgreich bestanden & wurden per Los für das militärische Engagement zum Schutz Ihrer Heimat ausgewählt.



Herr @bundeskanzler wollen Sie so zukünftig Tausende von jungen Menschen an die Front& in ihren Tod schicken? pic.twitter.com/ULMQiNZu0A — Nesim Arslan (@ArslanNeso) October 17, 2025

A Bundeswehrnél komoly a létszámhiány. Több mint 460 ezer katonára lenne szükség, miközben jelenleg csak körülbelül 183 ezer katona szolgál aktívan. Merz német kancellár célja, hogy Németország rendelkezzen Európa legerősebb hadseregével. A megvalósításhoz szükséges több milliárd eurós különalap már megvan.

Háború: a német fiatalok nem akarnak háborúzni

A Merz-kormány elképzelései alapján 2026 januárjától minden 18 éves német férfi postai úton kap majd értesítést a Bundeswehrtől. A fiatalokat kötelezni fogják egy online kérdőív kitöltésére, amelyben érdeklődésükről, fizikai alkalmasságukról, iskolai végzettségükről és a katonai szolgálatra való hajlandóságukról kell nyilatkozniuk.

A politikusok akarják a sorkatonaságot, de a fiatalok többsége határozottan elutasítja azt, írja a Die Zeit. A 18 és 29 év közöttiek körében, akiket személyesen érintene, 63 százalék ellenzi a kötelező katonai szolgálatot.

Egy tanulmány szerint a németek egyértelmű többsége ellenzi a sorsolás útján történő újoncok kiválasztását is. A Forsa közvélemény-kutatása szerint a megkérdezettek 76 százaléka tartaná igazságtalannak a katonai szolgálatot teljesítők sorsolás útján történő kiválasztását. Csupán 21 százalék tartotta tisztességesnek a sorsolási rendszer alkalmazását.