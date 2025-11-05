Ilyen a földi pokol, lecsapott a tájfun + videó

A tragédia a Visayan-szigeteket sújtotta a legsúlyosabban, különösen Cebu, Bohol és a Negros-sziget térségét. A hatóságok szerint a vihar nyolcszor érte el a partot, miközben végigvágott az ország középső részén. A tájfun hatalmas szélerővel érkezett.

A lakosok takarítják a Kalmaegi tájfun által megrongált házaikat (Fotó: AFP)

„A második emeletre menekültünk”

„Reggel öt óra körül hirtelen ömlött be a víz – mesélte a 28 éves Monique Haeyn Rosario Cebu Cityből.

A fiatal anya kétéves kisgyermekével, szüleivel és rokonaival együtt a második emeletre húzódott.

Most élelemre, ivóvízre, száraz ruhára és gyógyszerre van szükségünk

– tette hozzá.

A tájfun hatalmas pusztítást végzett

A hadsereg és a parti őrség láncfűrészekkel vágja a kidőlt fákat, helikopterekkel szállít élelmiszer-csomagokat. Tragédia árnyékolta be a mentést: egy légierő helikoptere lezuhant Agusan del Sur tartományban, mind az öt főnyi legénység életét vesztette.

A kormány 6 millió peso (kb. 36 millió forint) értékű segélyt osztott szét. Cebu tartományban több mint 100 ezren tartózkodnak evakuációs központokban.

A tájfun alig öt héttel a szeptember 30-i, 6,9-es erősségű földrengés után csapott le, amely szintén Észak-Cebuban szedett több tucat áldozatot. A térség lakói még most sem épültek fel teljesen, amikor a Kalmaegi megérkezett.

Úton Vietnam felé

A tájfun szerdán reggel már a Dél-kínai-tengeren járt, gyengülve, de még mindig veszélyesen, Vietnam felé tartva. Eközben a meteorológusok egy újabb viharjelenséget figyelnek Mindanao keleti partjainál. A Fülöp-szigetek a Csendes-óceáni tájfunöv közepén fekszik: évente átlagosan 20 trópusi ciklon éri el az országot. A klímaváltozás miatt a viharok ereje és a kísérő áradások évről évre súlyosabbak.