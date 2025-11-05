Makray KatalinSchmidt Máriapintér béla és társulatagyűlölet

Makray Katalin: Modernkori népirtás zajlik a lélekben

Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornász, a Női Digitális Polgári Kör alapítója döbbenettel reagált arra a színházi előadásra, amelyben egy, Schmidt Máriára erősen hasonlító alakot brutálisan bántalmaznak a színpadon. A Magyar Nemzetnek az olimpikon úgy fogalmazott: soha életében nem tapasztalt ekkora gonoszságot és erőszakot a közéletben, s attól tart, hogy a gyűlölet átragad az emberekre. Szerinte a jog eszközein túl erkölcsi összefogásra is szükség van, hogy a társadalom nemet mondjon a verbális és fizikai agresszióra.

Gábor Márton
2025. 11. 05. 5:35
Pintér Béla darabjában Schmidt Máriát alakító férfi színész Forrás: mandiner
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Megdöbbentem, mert nem ez az első eset idén, hogy korábban elképzelhetetlen erőszak lesz úrrá a közéleten. Ennek jegyében a nyáron a miniszterelnök lelövését imitálták a színpadon, most pedig kegyetlenül agyonvernek egy asszonyt – mondta el lapunknak Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornász annak kapcsán, hogy a Pintér Béla és Társulata egyik darabjában egy Schmidt Máriára, a Terror Háza Múzeum főigazgatójára kísértetiesen hasonlító nőalakot vernek agyon a színpadon. 

A Női Digitális Polgári Kör alapítója kiemelte: mély aggodalommal figyeli a közélet eldurvulását.

Nem politikai nyilatkozatot teszek, hanem emberit. Egyszerűen félek attól, mi jön ezután. Ki lesz a következő? Egy gyerek, egy civil? Úgy tűnik, bárki a célkeresztbe kerülhet, ha egy kicsit is másként gondolkodik, mint ahogy azt a liberális fősodor elvárja

 – jegyezte meg az olimpikon. Hozzátette: az, ami ma a művészet örve alatt színpadra kerül, sokszor már nem gondolkodásra, hanem a gyűlöletre nevel. 

 Ez nem színház, hanem gyűlöletkeltés. Ha valaki közpénzből, állami támogatásból működik, nem használhatja fel a színpadot arra, hogy megalázzon, megszégyenítsen vagy akár jelképesen elpusztítson másokat 

– emelte ki Makray. Kijelentette, a művészet mintát ad, így óriási a rendezők, színészek és a sztárok szerepe a közvélemény alakításában, esetleges eldurvulásában is. Makray Katalin ugyanakkor elmondta, korábban soha nem tapasztalta, hogy a magyar közélet ennyire mocskossá vált volna. 

Sok mindent végigéltem, de ilyesmivel még soha nem találkoztam. A gonosz erőszakot, amely a rosszat sugallja, és arra biztatja az embereket, hogy üssetek, bántsatok, támadjatok, nem tapasztaltam. Olyan ez, mint valami modernkori népirtás a lélekben

 – tette hozzá a Női DPK egyik alapítója, aki szerint nem elég az erkölcsi felháborodás: a közélet megtisztításához a jog és az emberi tisztesség melletti kiállásra, közös fellépésére van szükség. 

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, egészen elképesztő mélységekbe süllyedt ismét a balliberális „művészet”: Pintér Béla rendező a Kabuki című előadásával egy olyan darabot vitt színpadra, amelyben Schmidt Máriát egy ládába zárják és bottal agyonverik. Minderre Lentulai Krisztián, a Mandiner munkatársa hívta fel a figyelmet, aki videóbejegyzésében a nemzeti oldal nevében kérte ki magának, hogy  a „sztárrendező” saját aktuálpolitikai véleményét ilyen formába önti és tárja a nézők elé.

Lentulai elmondta, a színdarabban a Terror Háza főigazgatóját egy férfi alakítja, aki parókával nőnek maszkíroztak, neve pedig a darabban Schanda Vera. – Ezt a karaktert a darab egy bizonyos pontján bezárják egy ládába, majd agyonverik bottal – tudatta az influenszer, aki azt is szóvá tette: mindeközben a jobboldali politikusokat és közszereplőket támadják azzal, hogy a közbeszéd ilyen „gatyára lerohadt”. 

Az elmúlt hónapokban nem ez volt az első eset, hogy színpadi előadók korábban elképzelhetetlen kijelentéseket tettek, minősíthetetlen magatartást tanúsítottak. Ilyen volt a rapper, Majka által elkövetett miniszterelnök elleni szimbolikus merénylet, a szintén rapper Krúbinak a kormányfő felakasztásáról szóló monológja, vagy a népszerű énekes, Azahriah megnyilvánulása, aki „véglénynek” titulálta a kormánypárti szavazókat.

Borítókép: Pintér Béla darabjában Schmidt Máriát egy férfi színész alakítja (Forrás: Mandiner)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekruszki

Egyik ruszki, másik ruszki

Felföldi Zoltán avatarja

Semmi alapja nincsen annak, hogy 1956-ot és az orosz–ukrán háborút egy lapon említsük.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu