Makray Katalin: Modernkori népirtás zajlik a lélekben

– Megdöbbentem, mert nem ez az első eset idén, hogy korábban elképzelhetetlen erőszak lesz úrrá a közéleten. Ennek jegyében a nyáron a miniszterelnök lelövését imitálták a színpadon, most pedig kegyetlenül agyonvernek egy asszonyt – mondta el lapunknak Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornász annak kapcsán, hogy a Pintér Béla és Társulata egyik darabjában egy Schmidt Máriára, a Terror Háza Múzeum főigazgatójára kísértetiesen hasonlító nőalakot vernek agyon a színpadon.

A Női Digitális Polgári Kör alapítója kiemelte: mély aggodalommal figyeli a közélet eldurvulását.

Nem politikai nyilatkozatot teszek, hanem emberit. Egyszerűen félek attól, mi jön ezután. Ki lesz a következő? Egy gyerek, egy civil? Úgy tűnik, bárki a célkeresztbe kerülhet, ha egy kicsit is másként gondolkodik, mint ahogy azt a liberális fősodor elvárja

– jegyezte meg az olimpikon. Hozzátette: az, ami ma a művészet örve alatt színpadra kerül, sokszor már nem gondolkodásra, hanem a gyűlöletre nevel.

Ez nem színház, hanem gyűlöletkeltés. Ha valaki közpénzből, állami támogatásból működik, nem használhatja fel a színpadot arra, hogy megalázzon, megszégyenítsen vagy akár jelképesen elpusztítson másokat

– emelte ki Makray. Kijelentette, a művészet mintát ad, így óriási a rendezők, színészek és a sztárok szerepe a közvélemény alakításában, esetleges eldurvulásában is. Makray Katalin ugyanakkor elmondta, korábban soha nem tapasztalta, hogy a magyar közélet ennyire mocskossá vált volna.

Sok mindent végigéltem, de ilyesmivel még soha nem találkoztam. A gonosz erőszakot, amely a rosszat sugallja, és arra biztatja az embereket, hogy üssetek, bántsatok, támadjatok, nem tapasztaltam. Olyan ez, mint valami modernkori népirtás a lélekben

– tette hozzá a Női DPK egyik alapítója, aki szerint nem elég az erkölcsi felháborodás: a közélet megtisztításához a jog és az emberi tisztesség melletti kiállásra, közös fellépésére van szükség.