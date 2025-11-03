Schmidt MáriaMáthé ZsuzsaKabukiinfluenszerPintér Béla

Máthé Zsuzsa: Schmidt Mária emberi méltósága nem lehet a politikai provokáció áldozata

A közbeszéd durvulása és a normák leépülése hívta életre a digitális polgári körök mozgalmát – mondta lapunknak Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója. Az első digitális polgári kör alapítója úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, hogy a színházi szabadság örve alatt olyan jelenetek kerüljenek színpadra, amelyek az emberi életet és méltóságot sértik. Hangsúlyozta: minden jóérzésű embernek, politikai szimpátiától függetlenül, határozottan el kell utasítania az erőszakos közéleti megnyilvánulásokat.

Gábor Márton
2025. 11. 03. 16:05
Pintér Béla darabjában Schmidt Máriát alakító férfi színész Forrás: mandiner
A Pintér Béla és Társulata által színpadra vitt botrányos darab kapcsán, amelyben a Schmidt Máriát alakító színészt a színpadon agyonverik, Máthé Zsuzsa, az első digitális polgári kör alapítója és a Szent István Intézet igazgatója elmondta, 

amikor a botrányról elsőként hallott, eszébe jutott, hogy az 1945 utáni időszakban, a korabeli újságok hasábjain milyen fenyegetőzések jelentek meg a polgári vagy más értékrendű személyekkel kapcsolatban, akik a hatalomra törő kommunista rendszerrel szemben mondtak véleményt.

Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója (Forrás: Facebook)

Máthé Zsuzsa kiemelte, a Schmidt Máriával kapcsolatos botrány kirobbanásakor Magyar Péter bejelentette, hogy egy etikai kódexet szeretne bevezetni a választási kampány idejére. Mindezt azok után, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyvert viselt több kampányeseményen, vagy hogy egy ferences atyát meghurcoltak, mert harangozni mert Hadházy Ákos tüntetése alatt. 

Rendkívül nyomasztó érzés fogja el az embert, ha látja, kik és milyen módon próbálják itt megragadni a hatalmat

– jegyezte meg Máthé Zsuzsa. Hozzátette, mindeközben a Tisza Párt egyik nyugdíjszakértője, Simonovits András a napokban azon méltatlankodott, hogy őt értelmiségiként mennyire sérti, hogy a nevét negatív kontextusban emlegetik. 

– Simonovits úgy beszél, mintha a rendszerváltás óta méltatlan helyzetbe értelmiségi még nem került volna. És akkor az embernek eszébe jut, hogy mi történt Bagdy Emőkével, amikor nem állt be a genderkórusba klinikai szakpszichológusként, vagy hogyan viszonyultak Vidnyánszky Attila munkásságához, mit mondtak Kovács Ákosról csak azért, mert tett egy nem a fősodorba tartozó kijelentést, vagy mi történt egyébként korábban akár Makovecz Imrével, Kerényi Imrével

– sorolta Máthé Zsuzsa. Elmondta, egyértelmű, hogy a balliberális értelmiség kettős mércét alkalmaz. 

– A digitális polgári köröket is a közbeszédnek az iszonyatos minőségromlása hívta életre. Ezekben a csoportokban ugyanis módunkban áll, hogy egymással ne abban a hangnemben beszélgessünk, ami akár a színpadon is megvalósult. Természetesen kiállunk Schmidt Mária mellett, és szomorúnak, elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy ilyen műsort a színházi szabadság örve alatt színpadra lehet vinni

– zárta a beszélgetést a Szent István Intézet igazgatója. 

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, egészen elképesztő mélységekbe süllyedt ismét a balliberális „művészet”: Pintér Béla rendező Kabuki című előadásában egy olyan jelenet is látható, amelyben Schmidt Máriát egy ládába zárják és bottal agyonverik.

Minderre Lentulai Krisztián, a Mandiner munkatársa hívta fel a figyelmet, aki videóbejegyzésében a nemzeti oldal nevében kérte ki magának, hogy a „sztárrendező” saját aktuálpolitikai véleményét ilyen formába önti és tárja a nézők elé.

Lentulai elmondta, a színdarabban a Terror Háza főigazgatóját egy férfi alakítja, akit parókával nőnek maszkíroznak, neve pedig a darabban Schanda Vera. – Ezt a karaktert a darab egy bizonyos pontján bezárják egy ládába, majd agyonverik bottal – tudatta az influenszer, aki azt is szóvá tette: mindeközben a jobboldali politikusokat és közszereplőket támadják azzal, hogy a közbeszéd ilyen „gatyára lerohadt”. 

Borítókép: Pintér Béla darabjában Schmidt Máriát férfi színész alakítja (Forrás: Mandiner)


Belföldi híreink

Külföldi híreink

