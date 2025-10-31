Schmidt MáriaPintér Béla Társulatbotrányerőszak

A fővárosi adófizetőkön élősködik a Schmidt Máriát egy darabjában botokkal agyonverő Pintér Béla Társulat

A botrányos darabot előadó csoport székhelye egy fővárosi ingatlanban található, a társulat pedig mind a fővárostól, mind pedig a II. kerületi önkormányzattól kap támogatásokat.

2025. 10. 31.
Pintér Béla darabjában Schmidt Máriát alakító férfi színész
Gyakorlatilag egy napig sem lenne képes működni a fővárosi adófizetők támogatása nélkül Pintér Béla és Társulata. A csoportnak, amely legtöbbször függetlenként hivatkozik magára, egy, a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő egykori középiskola épületében található inkubátorházban van a székhelye. 

A II. kerületben található Jurányi Ház támogatói között van Budapest Főváros Önkormányzata, a II. kerületi önkormányzat, pontosabban a II. kerületi önkormányzat Margit-negyed elnevezésű városrevitalizációs programja. 

Ezen szereplőktől tavaly az inkubátorház csaknem százmillió forint támogatást kapott, amely közvetetten hozzájárult Pintér Béla és Társulata fennmaradásához is. 

Ezentúl a társulatot közvetlenül támogatja a II. kerületi önkormányzat, és a Fővárosi Önkormányzat is. Utóbbi idén hárommillió forinttal segítette a színházat. Ennek a pénznek pedig a főpolgármester szerint igenis jó helye van a társulatnál. 

A Pintér Béla Társulat az egyik legfontosabb kortárs magyar színházi társulat

– jelentette ki Karácsony Gergely. Kiemelte, a szóban forgó darab kétségtelenül provokatív, majd pedig hozzátette:

a Pintér Béla-darabokban nagyon sok az erős helyzet, megnézem és elmondom a véleményemet.

A főpolgármester ezek után a társulat mentegetésébe kezdett és elmondta, minden Pintér Béla-darabban agyonvernek valakit, majd pedig kilátásba helyezte, hogy a színház további támogatásokat is kap az önkormányzatól. 

A társulat támogatásával kapcsolatban kérdéseket intéztünk a Fővárosi Önkormányzathoz, illetve a II. kerületi önkormányzathoz. Arra voltunk kíváncsiak, hogy elhatárolódnak-e a társulattól, a jövőben is támogatni fogják-e a társulatot, illetve felszólítják-e a Jurányi inkubátorházat arra, hogy szakítsák meg az együttműködést a Pintér Béla Társulattal. Amint érkezik válasz a kérdéseinkre, frissítjük a cikkünket.

Budapest ragaszkodik értékeihez, amelyeknek elsődleges megnyilvánulási tere a sokszínű kultúra.

Frissítés: 

Cikkünk megjelenése után a Fővárosi Önkormányzat válaszolt a kérdéseinkre, azt írták, 

Budapest ragaszkodik értékeihez, amelyeknek elsődleges megnyilvánulási tere a sokszínű kultúra. Éppen ezért ahogy eddig, úgy ezután is a főváros igyekszik megtenni mindent, ami lehetőségeinkből telik, hogy mentsük, ami menthető, az állam által magukra hagyott, kivéreztetett független alkotóközösségek támogatásával. Budapesten a művészet szabad, a művészek pedig szabadok. Budapest a Pro Cultura Urbis Közalapítványon keresztül 150 millió forinttal támogatja a független alkotóközösségeket, szakmai elbírálás alapján, ennek keretében a Pintér Béla Társulat Idegen testünk című, széles körben népszerű darabjának továbbjátszása kapott támogatást.

Borítókép: A Pintér Béla darabjában Schmidt Máriát alakító férfi színész (Forrás: Mandiner)


