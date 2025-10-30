Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ)Átrium színházNagy Ervin

Arcátlan kettős mércével működik a balliberális média, mélyen hallgatnak a színházi botrányról

A baloldali médiumok nem emelnek szót az ellen, ha egy színdarabban egy nőt bántalmaznak, de még ironizálnak is a látottakon – írja állásfoglalásában a Magyar Nemzeti Médiaszövetség.

2025. 10. 30. 12:16

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség megdöbbenve szemléli azt a cinikus közönyt, amellyel a baloldali médiumok fogadják a kulturális élet egyes szereplői körében megnyilvánuló növekvő agressziót.

Különösen felháborítónak tartjuk, hogy némely kritikusok nemhogy nem emelnek szót az ellen, ha egy színdarabban egy nőt bántalmaznak, de még ironizálnak is a látottakon

– írja állásfoglalásában Magyar Nemzeti Médiaszövetség.

Mint ismert, Pintér Béla újabb, az Átriumban játszott darabjában 

ládába zárnak és bottal agyonvernek egy Schanda Vera nevet viselő karaktert, akit könnyen azonosítani lehet Schmidt Mária, a jeles történész és jobboldali közéleti szereplő alakjával. 

A jogos felháborodást érzékelve – ahelyett, hogy elítélnék a nők elleni súlyos bántalmazás újabb színpadi megnyilvánulását – több baloldali médium is nagy erőkkel próbálta relativizálni a történteket. „A Magyar Nemzeti Médiaszövetségnek nem dolga állást foglalni egy előadás művészi súlyáról vagy súlytalanságáról, azt viszont határozottan szóvá tesszük és elítéljük, amikor az előadásról szóló baloldali tudósítások minden fenntartás nélkül napirendre térnek a látottak felett, s nem érzik úgy, hogy állást kellene foglalni egy tekintélyes jobboldali szereplőt megalázni próbáló jelenetről. 

Az a határozott véleményünk, hogy a vétkes cinkosság jele, ha egy ennyire provokatív színpadi bántalmazást látva egy tudósítás úgy tesz, mintha a látottakat elég lenne a művészet körében számon tartani, s nem kellene a jó ízlés nevében rögtön elhatárolódni ezektől színpadi akcióktól 

– hangsúlyozták a közleményben. Nyomatékosan felhívják a baloldali médiamunkások figyelmét, hogy igazság csak egy van, hallgatni pedig egy nyilvánvalóan minden határon túlmenő előadás esetében – amellett, hogy etikátlan és szakmaiatlan – egyenesen visszataszító.

– Ismételten emlékeztetünk minden írástudó kollégát, hogy az újságírás egy szakma, amelynek szigorú etikai normák szerint kell működnie. A kettős mérce és a cinizmus ilyen foka pedig még a propagandistáknak is megengedhetetlen.

Az emberi méltóság sérthetetlen 

– Ha ez így van, Nagy Ervinnek világossá kell tenni, hogy az emberi méltóság sérthetetlen. Ez elvárható attól a párttól is, amely a gyűlölet soha korábban nem látott hullámait keltette a magyar közéletben – válaszolta Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón a Magyar Nemzet azon felvetésére, hogy a Tisza Párt elkötelezett támogatója,

Nagy Ervin tagja annak a közalapítványnak, amelyik támogatta azt a darabot, amely Schmidt Mária agyonverését imitálja.

Amint arról már korábban beszámoltunk, egészen elképesztő mélységekbe süllyedt ismét a balliberális „művészet”, Pintér Béla rendező vitt színpadra egy olyan darabot, amelyben a Schmidt Máriára nagyon hasonlító szereplőt egy ládába zárják és bottal agyonverik. 

A Magyar Nemzet megírta: nyílt levelet kapott Nagy Ervin a Schmidt Mária agyonverését megjelenítő színdarab miatt, amit az Átriumban tűztek műsorra. A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője, Gulyás Gergely Kristóf a

Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriumának tagját kérdezte arról, miért is kaphatott a Tisza Párt támogatásával fővárosi támogatást a hatalmas botrányt kavaró darab. 

Nagy Ervin válaszában azt írta, nem látta az előadást, de november 7-én megnézi, és választ ad mindenre.


Borítókép: Jelenet a botránydarabból (Fotó: Mandiner)

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

