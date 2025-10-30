Arcátlan kettős mércével működik a balliberális média, mélyen hallgatnak a színházi botrányról

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség megdöbbenve szemléli azt a cinikus közönyt, amellyel a baloldali médiumok fogadják a kulturális élet egyes szereplői körében megnyilvánuló növekvő agressziót.

Különösen felháborítónak tartjuk, hogy némely kritikusok nemhogy nem emelnek szót az ellen, ha egy színdarabban egy nőt bántalmaznak, de még ironizálnak is a látottakon

– írja állásfoglalásában Magyar Nemzeti Médiaszövetség.

Mint ismert, Pintér Béla újabb, az Átriumban játszott darabjában

ládába zárnak és bottal agyonvernek egy Schanda Vera nevet viselő karaktert, akit könnyen azonosítani lehet Schmidt Mária, a jeles történész és jobboldali közéleti szereplő alakjával.

A jogos felháborodást érzékelve – ahelyett, hogy elítélnék a nők elleni súlyos bántalmazás újabb színpadi megnyilvánulását – több baloldali médium is nagy erőkkel próbálta relativizálni a történteket. „A Magyar Nemzeti Médiaszövetségnek nem dolga állást foglalni egy előadás művészi súlyáról vagy súlytalanságáról, azt viszont határozottan szóvá tesszük és elítéljük, amikor az előadásról szóló baloldali tudósítások minden fenntartás nélkül napirendre térnek a látottak felett, s nem érzik úgy, hogy állást kellene foglalni egy tekintélyes jobboldali szereplőt megalázni próbáló jelenetről.

Az a határozott véleményünk, hogy a vétkes cinkosság jele, ha egy ennyire provokatív színpadi bántalmazást látva egy tudósítás úgy tesz, mintha a látottakat elég lenne a művészet körében számon tartani, s nem kellene a jó ízlés nevében rögtön elhatárolódni ezektől színpadi akcióktól

– hangsúlyozták a közleményben. Nyomatékosan felhívják a baloldali médiamunkások figyelmét, hogy igazság csak egy van, hallgatni pedig egy nyilvánvalóan minden határon túlmenő előadás esetében – amellett, hogy etikátlan és szakmaiatlan – egyenesen visszataszító.

– Ismételten emlékeztetünk minden írástudó kollégát, hogy az újságírás egy szakma, amelynek szigorú etikai normák szerint kell működnie. A kettős mérce és a cinizmus ilyen foka pedig még a propagandistáknak is megengedhetetlen.