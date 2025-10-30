Nagy ErvinGulyás GergelyTisza Párt

Nagy Ervin csattanós felszólítást kapott Gulyás Gergelytől

Nagy Ervinnek világossá kell tenni, hogy az emberi méltóság sérthetetlen – válaszolta a Magyar Nemzetnek Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. Nagy Ervin ugyanis tagja annak a közalapítványnak, amelyik támogatta azt a darabot, amely Schmidt Mária agyonverését imitálja.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 10:18
Nagy Ervin és Magyar Péter
Fotó: Facebook
Ha ez így van, Nagy Ervinnek világossá kell tenni, hogy az emberi méltóság sérthetetlen. Ez elvárható attól a párttól is, amely a gyűlölet soha korábban nem látott hullámait keltette a magyar közéletben – válaszolta Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón a Magyar Nemzet azon felvetésére, hogy a Tisza Párt elkötelezett támogatója, Nagy Ervin tagja annak a közalapítványnak, amelyik támogatta azt a darabot, amely Schmidt Mária agyonverését imitálja.

kormányinfo, Nagy Ervin, Tisza
Nagy Ervin felszólította Gulyás Gergely a Kormányinfón (Fotó: Mirkó István)

Amint arról már korábban beszámoltunk, egészen elképesztő mélységekbe süllyedt ismét a balliberális „művészet”, Pintér Béla rendező vitt színpadra egy olyan darabot, amelyben a Schmidt Máriára nagyon hasonlító szereplőt egy ládába zárják és bottal agyonverik. 

A Magyar Nemzet megírta: nyílt levelet kapott Nagy Ervin a Schmidt Mária agyonverését megjelenítő színdarab miatt, amit az Átriumban tűztek műsorra. A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője, Gulyás Gergely Kristóf a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriumának tagját kérdezte arról, miért is kaphatott a Tisza Párt támogatásával fővárosi támogatást a hatalmas botrányt kavaró darab. Nagy Ervin válaszában azt írta, nem látta az előadást, de november 7-én megnézi, és választ ad mindenre.

Borítókép: Magyar Péter és Nagy Ervin (Fotó: Facebook)

