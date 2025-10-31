idezojelek
Poszt-trauma

Agyonverőlegények – Karácsonyék támogatásával

A főváros adta arra a pénzt, hogy Pintér Béla nyílt lincseléspárti propagandát fejtsen ki.

Megyeri Dávid
A Schmidt Mária ládába zárását és agyonverését tartalmazó botrányos, Pintér Béla által kiagyalt és rendezett színdarab nyomán kezdjük érteni, mit jelent a kultúraváltás. Ezt: a liberálisnak öndefiniált szélsőbaloldali, kultúrakerülő egyéneknek a polgári csökevény reakciós jobboldaliak megsemmisítésére irányuló tombolásának a szabadságát. 

A gyomorforgató ügyben nyílt levelet intézett a fővárosi Fidesz-frakció Nagy Ervin Tisza párti színészaktivistához. A Fővárosi Közgyűlés baloldali-tiszás többsége ugyanis az ő javaslatára pártfogolta annak az Átrium Színháznak a pénzügyi támogatását, amely ezt a demokráciapusztító nyilas-kommunista förmedvényt bemutatta. Magyar Péter kulturális jobbkeze azt nyilatkozta, hogy megnézi november 7-én az előadást, és utána alkot majd róla véleményt.

De miért kell a teljes álművészi, alkotásnak nem nevezhető színi előadást megnézni ahhoz, hogy valaki elítélje egy Széchenyi-díjas történész színpadi meglincselését? Milyen kételye lehet valakinek, hogy a Terror Háza Múzeum főigazgatójának az – amúgy férfi ― megszemélyesítőjét gyilkolják meg, aki látta az előadásról készült felvételeket?

Érdekes módon Nagy Feró könnyelműen odavetett és átgondolatlan mondatainak azonnali és hisztérikus elítéléséhez nem tartotta szükségesnek a balos gárda a rockzenész provokálásával kierőszakolt teljes interjú megismerését. Egy közéleti szereplő kivégzésének megítélését mennyiben módosíthatja a darab többi része? És vajon miért van az a kellemetlen előérzetünk, hogy a szektavezér hű lándzsa- és baltahordozója mindent rendben fog majd találni az agyonveréses jelenettel? Holott más szempontból is felháborító a gyilkossággal való penetráns példálózás. Gyáva módon ismét egy meggyőződéses konzervatív nőt vettek célba, csakúgy mint a közelmúltban Muri Enikő, Vasvári Vivien, Szabó Zsófi és legújabban a Békemeneten nyilatkozó Tóth Gabi esetében.

Hiányolunk azonban még egyebet is az ügyben. A máskor minden politikai történést derűre-borúra kommentáló Karácsony Gergely főpolgármester vajon miért nem nyilatkozik meg elítélően a hatalmas felháborodást kiváltó esetről? Mégiscsak a főváros adta arra a pénzt, hogy egy színház nyílt lincseléspárti propagandát fejtsen ki. És hol marad a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetőjének, Bujdosó Andreának az állásfoglalása, elhatárolódása? Végül is ők támogatták, hogy a gyilkolós művet bemutató Átrium megfelelő anyagi segítséget kapjon. Hozzájuk képest a fűben lapító dinnye szószátyár képződmény, akkora a hallgatás.

Az sem lenne demokratikus alakulatok esetében életszerűtlen, hogy maga a Tisza Párt elnöke is megszólaljon a kivégzős előadásról. Hisz ahogy mondani szokás: ez a darab az ő szavazataik nélkül nem jöhetett volna létre. És választás előtt nem jó ómen, ha egy párt agyonverés-támogató hírbe keveredik.

Hacsak nem arról van szó, hogy ők az eltörléskultúrájukkal továbbfejlesztik a négy évvel ezelőtti baloldali messiás, Márki-Zay Péter receptjét, s a kommunistákat és a fasisztákat már nem külön-külön, hanem együtt képviselik.

