Simcha Dan Rothman: Rendkívüli amit Orbán Viktor tett

– Az első kérdésem nyilvánvaló lesz: mit gondol a Sarm es-Sejk-i békeszerződésről? Mit gondolnak az izraeliek erről a békeszerződésről? Látszik a megkönnyebbülés jele, vagy van még mit tenni?

– Természetesen mindannyian Izraelben, – és azt hiszem, világszerte is – megkönnyebbültünk, amikor láttuk a túszok visszatérését. Nagyon örömteli esemény volt. Egyúttal azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy ennek szörnyű ára van. Nem tudom, hogy megakadályozhattuk volna vagy sem. Nagyon bonyolult ez a helyzet. De 250 gyilkos, terrorista szabadon bocsátása, valamint ennek az erkölcsi egyenlőségnek a megteremtése világszerte aggasztó. Azok, akik nem látják teljesen a helyzetet, azt gondolhatják: Rendben, Izraelnek is megvannak a saját túszai, és a Hamásznak is megvannak a saját túszai. Olyan, mintha ez egy üzlet lenne. Mi adunk nekik, ők adnak nekünk. A Hamász így akarja beállítani. De nézzük csak meg kik az izraeli túszok? Az izraeli túszok olyan emberek, akik a Nova fesztiválon buliztak, táncoltak. Emberek, sőt, néhányan közülük gyerekek, láttuk, hogy ők a túszok. Kik az ő „túszaik”? Nem túszok, hanem bűnözők, terroristák, akiket több tíz, néha több száz ember meggyilkolásáért ítéltek el. A terroristák szabadon bocsátását ünneplik. Mi az ártatlan emberek szabadon bocsátását ünnepeljük, akiket a Hamász egy kegyetlen támadás során fogott el. És ezért az egyezségért, bármennyire is örülünk a túszok hazaérkezésének, szörnyű ár a terroristák szabadon bocsátása, hiszen ők már a következő mészárlást tervezik. A helyzet pedig, amellyel most szembesülünk, nagyon bonyolult, mert a Hamász egyértelműen nem tartja be az egyezségnek ezt a részét. Néhány halott túszt a mai napig nem adtak vissza. A Hamász nem adja fel a fegyverkezést. Gáza nincs demilitarizálva, és a Hamász pedig újjáépíti a hatalmát. Izraelnek cselekvési szabadsággal kell rendelkeznie a Hamász felszámolásához, mert ha a Hamász ismét megerősödik, akkor az október 7-i támadáshoz hasonló események várnak ránk újra. Ezért vegyesek az érzelmeink ezzel a megállapodással kapcsolatban.