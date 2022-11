Dollárbaloldal – nem csak az Egyesült Államokból segítették az ellenzéket + videó

A DatAdat először akkor került a figyelem középpontjába, amikor kiderült, hogy többször is fizette a baloldal miniszterelnök-jelöltjének ebédjét a kampányidőszakban.

Ez úgy került nyilvánosságra, hogy az Index birtokába került egy dokumentum, ami azt bizonyítja, hogy március 17-én, egy étteremben a számlát a DatAdat Professional Kft. nevére állították ki. Azt, hogy mi is az a DatAdat, röviden úgy lehet összefoglalni, hogy ez Bajnai Gordon és volt titkosszolgálati minisztere, Ficsor Ádám adatkezelő cége. Márki-Zay egy interjúban azt is elárulta, hogy a DatAdathoz is kerültek külföldi pénzek.

A cég viszont több okból is a hatóságok látóterébe került. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal költségvetési csalás gyanúja miatt indított nyomozást a cégcsoport ellen, amely azért lett gyanús, mert 2020-ban félmilliárdos bevételnövekedésre tett szert.