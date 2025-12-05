kisállathőkamerakatasztrófavédelemláng

Csak a macska volt abban a lakásban, amiben felcsaptak a lángok, azonnali beavatkozásra volt szükség

Fotókon a mentés.

Forrás: Facebook2025. 12. 05. 13:13
Forrás: Facebook/katasztrófavédelem
Senki nem volt abban a harmadik emeleti szigetvári lakásban, ahol a minap lángok csaptak fel, kivéve egy macskát – írja a közösségi oldalán a katasztrófavédelem. 

A szigetvári és a sellyei hivatásos tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, és bejutottak lakásba. Ekkorra már kialudt a tűz, ám a sűrű, fekete füst beterítette a lakást, alig lehetett látni. A tűzoltók áramtalanítottak, átszellőztették az ingatlant, közben hőkamerával átvizsgálták, van-e bent valaki. Ekkor találták meg a még életben lévő, ám súlyosan kormozódott macskát, az állat láthatóan nagyon sok füstöt lélegzett be. 

A mentőszolgálat munkatársai oxigénmaszkkal segítettek a bajba jutott kisállaton, a négylábút a közeli állatkórházba szállították. 

