Többrendbeli, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett lopás miatt emelt vádat a Sárvári Járási Ügyészség két férfival és egy nővel szemben, akik – a vád szerint – több áruházból tulajdonítottak el különböző termékeket.
Ritka rafinált módszerrel fosztogatták a boltokat Vas vármegyében, videón a metódus
Nagy bulira készülhettek.
A vádirat szerint az elkövetők előzetesen felosztották egymás között a szerepeket, az üzletekben közösen, nagyrészt élelmiszerekkel telepakolták a bevásárló kocsikat, majd az egyik férfi a bejárathoz ment, a mozgásérzékelős ajtót kívülről kinyitotta, amin keresztül a másik férfi a kocsit kitolta az áruházból.
A vádlottak ezzel a módszerrel tavaly decemberben 43 ezer forint, 2025 januárjában 202 ezer forint és 163 ezer forint kárt okoztak a sértetteknek, melyből 365 ezer forint a termékek visszavételével megtérült.
A vádlottak büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.
