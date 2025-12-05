Ritka rafinált módszerrel fosztogatták a boltokat Vas vármegyében, videón a metódus

A vádirat szerint az elkövetők előzetesen felosztották egymás között a szerepeket, az üzletekben közösen, nagyrészt élelmiszerekkel telepakolták a bevásárló kocsikat, majd az egyik férfi a bejárathoz ment, a mozgásérzékelős ajtót kívülről kinyitotta, amin keresztül a másik férfi a kocsit kitolta az áruházból.

A vádlottak ezzel a módszerrel tavaly decemberben 43 ezer forint, 2025 januárjában 202 ezer forint és 163 ezer forint kárt okoztak a sértetteknek, melyből 365 ezer forint a termékek visszavételével megtérült.