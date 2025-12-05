A középkorú férfi nem tudta elfogadni, hogy a több évtizedes élettársi kapcsolata megromlott, amelyre azt a megoldást találta, hogy verbálisan és fizikailag is bántalmazta párját. Ezért egyébként 2022 februárjában négy év fegyházbüntetésre ítélték, de valahogy ebből sem érezte meg, hogy ez nem jó irány.
Tizenhét késszúrással állt bosszút a semmiért, soha nem engednék vissza a társadalomba
A ténylegesen életfogytig tartó szabadságvesztés helybenhagyását indítványozta a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség azzal a férfival szemben, aki bosszúból kegyetlenül megölte élettársát.
A büntetése ideje alatt is hangoztatta, bosszút akar állni, ezért nem is engedélyezték számára a feltételes szabadságot. Szabadulása után azonnal be is szerzett egy katonai tőrkést, és tavaly március 25-én, éjszaka bemászott a munkából hazatérő nő házának udvarába, ahol hangosan dörömbölt a bejárati ajtón.
A megfélemlített nő azonnal hívta a rendőrséget, a kiérkező járőrök elől viszont a vádlott elrejtőzött. A férfi reggelig várt lesben a kínálkozó alkalomra, majd mikor a gyanútlan asszony kinyitotta a bejárati ajtót, az előszobában 17-szer megszúrta. A dulakodás hangjára a fiuk lerohant az emeletről, és próbálta visszatartani az apját, ezalatt a nő kimenekült az udvarra, ahol összeesett és meghalt.
A Szekszárdi Törvényszék előre kitervelten, aljas indokból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt ténylegesen élete végéig tartó fegyházbüntetésre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte a vádlottat. Az ítélet ellen a vádlott védője enyhítésért fellebbezett.
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta egyetértve azzal a döntéssel, hogy a vádlottat végérvényesen távol kell tartani a társadalomtól. Másodfokon a Pécsi Ítélőtábla fog döntést hozni az ügyben.
Budapesti segélyhiteltörvényt nyújt be a kormány
A főváros működése fontosabb a politikai vitáknál.
Orbán Viktor fogadta a neoprotestáns vezetőket
A miniszterelnök hivatalában találkozott evangéliumi és neoprotestáns keresztény elöljárókkal.
A miniszter megállapodott a hallgatókkal az ösztöndíjak emeléséről + videó
A PTE a harmincezer egyetemből az első 750 között van, azaz a felső 2,5 százalék részét képezi.
Ezért fontos, hogy minél többen kitöltsék a nemzeti konzultációt + videó
Vasárnapig még kitölthető a nemzeti konzultáció.
