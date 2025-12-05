bosszúgyilkosságkapcsolat

Tizenhét késszúrással állt bosszút a semmiért, soha nem engednék vissza a társadalomba

A ténylegesen életfogytig tartó szabadságvesztés helybenhagyását indítványozta a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség azzal a férfival szemben, aki bosszúból kegyetlenül megölte élettársát.

A középkorú férfi nem tudta elfogadni, hogy a több évtizedes élettársi kapcsolata megromlott, amelyre azt a megoldást találta, hogy verbálisan és fizikailag is bántalmazta párját. Ezért egyébként 2022 februárjában négy év fegyházbüntetésre ítélték, de valahogy ebből sem érezte meg, hogy ez nem jó irány. 

A büntetése ideje alatt is hangoztatta, bosszút akar állni, ezért nem is engedélyezték számára a feltételes szabadságot. Szabadulása után azonnal be is szerzett egy katonai tőrkést, és tavaly március 25-én, éjszaka bemászott a munkából hazatérő nő házának udvarába, ahol hangosan dörömbölt a bejárati ajtón. 

A megfélemlített nő azonnal hívta a rendőrséget, a kiérkező járőrök elől viszont a vádlott elrejtőzött. A férfi reggelig várt lesben a kínálkozó alkalomra, majd mikor a gyanútlan asszony kinyitotta a bejárati ajtót, az előszobában 17-szer megszúrta. A dulakodás hangjára a fiuk lerohant az emeletről, és próbálta visszatartani az apját, ezalatt a nő kimenekült az udvarra, ahol összeesett és meghalt.

A Szekszárdi Törvényszék előre kitervelten, aljas indokból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt ténylegesen élete végéig tartó fegyházbüntetésre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte a vádlottat. Az ítélet ellen a vádlott védője enyhítésért fellebbezett.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta egyetértve azzal a döntéssel, hogy a vádlottat végérvényesen távol kell tartani a társadalomtól. Másodfokon a Pécsi Ítélőtábla fog döntést hozni az ügyben.

 

