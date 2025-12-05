Tizenhét késszúrással állt bosszút a semmiért, soha nem engednék vissza a társadalomba

A büntetése ideje alatt is hangoztatta, bosszút akar állni, ezért nem is engedélyezték számára a feltételes szabadságot. Szabadulása után azonnal be is szerzett egy katonai tőrkést, és tavaly március 25-én, éjszaka bemászott a munkából hazatérő nő házának udvarába, ahol hangosan dörömbölt a bejárati ajtón.

A megfélemlített nő azonnal hívta a rendőrséget, a kiérkező járőrök elől viszont a vádlott elrejtőzött. A férfi reggelig várt lesben a kínálkozó alkalomra, majd mikor a gyanútlan asszony kinyitotta a bejárati ajtót, az előszobában 17-szer megszúrta. A dulakodás hangjára a fiuk lerohant az emeletről, és próbálta visszatartani az apját, ezalatt a nő kimenekült az udvarra, ahol összeesett és meghalt.