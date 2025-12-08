Holttestet találtak egy családi házban + videó

Egy hatvanéves férfi holttestét találták meg a tűzoltók abban a balmazújvárosi házban, amely hétfőn hajnalban gyulladt ki – írja a Haon.
A Batthyány utcában lévő száz négyzetméteres ház hálószobája égett teljes terjedelmében, a tűz a tetőbe is belekapott.
A helyszínre a balmazújvárosi önkormányzati és hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók érkeztek, ők fékezték meg a lángokat.
A tűz pontos körülményeit a katasztrófavédelem vizsgálja.
A Haon úgy tudja, a férfi egyedül élt a házban, kulturált körülmények között. A szomszédok látásból ismerték, az egyik szeretetszolgálat gondozásában állt. A hírportál információ szerint a tüzet a szemben lakó szomszéd vette észre, ő értesítette a hatóságokat.
