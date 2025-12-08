Borította a bilit a Tisza hoppon maradt jelöltje, így manipulálták Magyar Péterék az előválasztást

Még javában tartott a Tisza párt előválasztása, amikor a Pécs Aktuál forrásai jelezték, hogy Pichler Johanna körül furcsaságok vannak. Bár úgy tűnt, biztos befutónak tekinthető a Baranya vármegyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerületben, informátoraik azt közölték:

megpuccsolhatták menet közben párton belülről.

Ami biztos: nem Pichler Johanna, hanem Kovács Áron futott be győztesként végül az előválasztáson, ahol csak a pártvezetés láthatott rá a számokra, mindenki másnak el kell hinnie azt, hogy a valóságot kommunikálták. Ami érdekes Baranyában: szinte csak olyan jelöltek futottak be, akik mögött egyértelműen és világosan felbukkan az MSZP egykori legerősebb emberének árnyéka.

Nyilvános kifakadás

Pichler Johanna a hétvégén nyilvános posztban fakadt ki. Mint írta: sokat vívódott azon, hogy megossza-e, de eljutott arra a pontra, amikor úgy érezte, a közvetlen környezetének tudnia kell arról, ami történt.

Az ország több választókerületében – ahogyan az enyémben is – hazug, becsületsértő, lejárató kampány folyt, amelyet a kiválasztási szabályzat kifejezetten tilt. Ennek ellenére mindez eddig semmilyen következménnyel nem járt

– írta, ami arra utal, mocskos belső kampány folyhatott ellene is, a párton belül.

„Nem a vereség fáj. Veszíteni tudok, és el is tudom fogadni. Amit nem tudok elfogadni, az az embertelenség és az igazságtalanság. És sajnos ki kell mondani: az ország több pontján is ilyen eszközökkel született meg a »győzelem«” – tette hozzá posztjában.

A lap elérte Pichler Johannát, és felajánlotta neki, hogy részletesebben is kifejtheti álláspontját, de nem szeretett volna élni a lehetőséggel.