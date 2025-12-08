Pichler JohannaMSZPTisza

Borította a bilit a Tisza hoppon maradt jelöltje, így manipulálták Magyar Péterék az előválasztást

Még tartott volna a Tisza Párt előválasztása, máris belső puccsról suttogtak Pécsen: a Pécs Aktuál forrásai szerint menet közben üthették ki a biztos befutónak tartott Pichler Johannát, aki végül alulmaradt a pártvezetés által felügyelt szavazáson. A nyilvánosan kifakadt jelölt szerint hazug és lejárató kampány zajlott több körzetben is – olyan eszközökkel, amelyek a párt saját szabályzata szerint is tiltottak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 13:51
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Még javában tartott a Tisza párt előválasztása, amikor a Pécs Aktuál forrásai jelezték, hogy Pichler Johanna körül furcsaságok vannak. Bár úgy tűnt, biztos befutónak tekinthető a Baranya vármegyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerületben, informátoraik azt közölték:

megpuccsolhatták menet közben párton belülről.

Ami biztos: nem Pichler Johanna, hanem Kovács Áron futott be győztesként végül az előválasztáson, ahol csak a pártvezetés láthatott rá a számokra, mindenki másnak el kell hinnie azt, hogy a valóságot kommunikálták. Ami érdekes Baranyában: szinte csak olyan jelöltek futottak be, akik mögött egyértelműen és világosan felbukkan az MSZP egykori legerősebb emberének árnyéka.

 

Nyilvános kifakadás

Pichler Johanna a hétvégén nyilvános posztban fakadt ki. Mint írta: sokat vívódott azon, hogy megossza-e, de eljutott arra a pontra, amikor úgy érezte, a közvetlen környezetének tudnia kell arról, ami történt.

Az ország több választókerületében – ahogyan az enyémben is – hazug, becsületsértő, lejárató kampány folyt, amelyet a kiválasztási szabályzat kifejezetten tilt. Ennek ellenére mindez eddig semmilyen következménnyel nem járt

– írta, ami arra utal, mocskos belső kampány folyhatott ellene is, a párton belül.

„Nem a vereség fáj. Veszíteni tudok, és el is tudom fogadni. Amit nem tudok elfogadni, az az embertelenség és az igazságtalanság. És sajnos ki kell mondani: az ország több pontján is ilyen eszközökkel született meg a »győzelem«” – tette hozzá posztjában.

 

A lap elérte Pichler Johannát, és felajánlotta neki, hogy részletesebben is kifejtheti álláspontját, de nem szeretett volna élni a lehetőséggel.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Majd őket kell kitüntetni

Bayer Zsolt avatarja

Szívmelengető nézni, ahogy ezek a srácok megmentik társukat a gyáva, gazember emberrablóktól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.