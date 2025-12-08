idezojelek
A mindig sokkal jobban gyűlölők

Mi kell ahhoz, egészen pontosan fogalmazva MINEK kell lenni ahhoz, hogy valaki egy embertársa haláláért imádkozzon?

Bayer Zsolt
2025. 12. 08.
„Mi, liberálisok pedig képtelenek vagyunk kimondani, amit szerintem valójában érzünk, hogy ti. mi még sokkal jobban gyűlölünk titeket, mint ti minket.”

Kornis Mihály halhatatlan gondolata, amelyet a Beszélőben osztott meg az ország népével már nagyon régen.

Igen, véletlenül, valami rejtélyes okból egyszer egy liberálisból is kibukott az őszinte szó.

Ám ez csak a kivétel, amely erősíti a szabályt. A szabály pedig az, hogy ezek állandóan és fáradhatatlanul építik a „szeretetországot”, közben pedig mindenki mást mindenki másnál jobban gyűlölnek.

Nincs az a gyűlölet, ami ezeknek a szerencsétlen, szánalmas és felesleges nyomorultaknak a gyűlöletével összevethető lenne.

Aki pedig ezt nem így gondolja, az magyarázza meg: mi kell ahhoz, egészen pontosan fogalmazva MINEK kell lenni ahhoz, hogy valaki egy embertársa haláláért imádkozzon?

Adventkor.

Ráadásul egy súlyos betegséggel harcoló embertársa haláláért.

Ahogy éppen teszik ezt a tiszás „szentesi skacok” nevű Facebook-csoportban.

Kik ezek? Emberek? Biztosan nem. De akkor micsodák? És miért kell(ene) ezekkel egy levegőt szívnunk bármikor, bárhol? Miért kell(ene) ezeket elviselnünk?

Van válasz? 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2025/12/magyar-peter-szeretetorszag-betegseg-kepviselo-farkas-sandor

