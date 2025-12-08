A mindig sokkal jobban gyűlölők

„Mi, liberálisok pedig képtelenek vagyunk kimondani, amit szerintem valójában érzünk, hogy ti. mi még sokkal jobban gyűlölünk titeket, mint ti minket.”

Kornis Mihály halhatatlan gondolata, amelyet a Beszélőben osztott meg az ország népével már nagyon régen.

Igen, véletlenül, valami rejtélyes okból egyszer egy liberálisból is kibukott az őszinte szó.

Ám ez csak a kivétel, amely erősíti a szabályt. A szabály pedig az, hogy ezek állandóan és fáradhatatlanul építik a „szeretetországot”, közben pedig mindenki mást mindenki másnál jobban gyűlölnek.

Nincs az a gyűlölet, ami ezeknek a szerencsétlen, szánalmas és felesleges nyomorultaknak a gyűlöletével összevethető lenne.

Aki pedig ezt nem így gondolja, az magyarázza meg: mi kell ahhoz, egészen pontosan fogalmazva MINEK kell lenni ahhoz, hogy valaki egy embertársa haláláért imádkozzon?

Fotó: Facebook

Adventkor.

Ráadásul egy súlyos betegséggel harcoló embertársa haláláért.

Ahogy éppen teszik ezt a tiszás „szentesi skacok” nevű Facebook-csoportban.

Kik ezek? Emberek? Biztosan nem. De akkor micsodák? És miért kell(ene) ezekkel egy levegőt szívnunk bármikor, bárhol? Miért kell(ene) ezeket elviselnünk?

Van válasz?

https://magyarnemzet.hu/belfold/2025/12/magyar-peter-szeretetorszag-betegseg-kepviselo-farkas-sandor