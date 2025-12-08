CsepelzöldfelületönkormányzatBorbély Lénárd

Nincs két Budapest

A XXI. kerület polgármestere is támogatja azt a kezdeményezést, amelynek részeként a kerületi önkormányzatok átvennék a zöldfelületek fenntartását a fővárostól.

Gábor Márton
2025. 12. 08. 14:06
Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)
– Nagyon régóta folyamatosan fennálló probléma, hogy Csepelen és a külső kerületekben a főváros a minimálisan elfogadható szint alatt hajtja végre a zöldfelületek kezelésével kapcsolatos feladatait – mondta el lapunknak Borbély Lénárd, a XXI. kerület polgármestere.

Borbély Lénárd csepeli polgármester (Forrás: Facebook)

– Én is azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy

sokkal tisztább lenne a helyzet, ha a közterületek fenntartása maradéktalanul ahhoz az önkormányzathoz tartozna, ahol megtalálható az adott terület

– jelentette ki a polgármester. Hozzátette: egy átlagembertől nem várható el, hogy pontosan tudja, hol vannak a szakaszhatárok, melyik útszakasz, zöldfelület tartozik a fővároshoz, és melyik a kerülethez. Éppen ezért az esetek döntő többségében a főváros által rosszul vagy el nem végzett feladatok is a kerületi önkormányzatoknál csapódnak le.

– Jó példa erre a Tejútpark, amelynek fejlesztése a kormány 100 százalékos támogatásával még Tarlós István idején indult el. A fővárosi területen megvalósult egy családi sport- és pihenőpark. Amikor átadtuk, iszonyatosan szép, gusztusos kinézetű pihenőpark volt, azóta azonban minden évben folyamatos probléma van vele, amit nekünk kell megoldani – emelte ki Borbély Lénárd. Ezért fordulhat elő, hogy a kerületek döntő többsége, így Csepel is szívesen átvenné a fővárostól ezeket a feladatokat.

A fővárosi önkormányzatnak a feladatot és az arra elkülönített forrásokat is át kellene adnia. Tehát a feladattal együtt meg kell kapjuk azt a lehetőséget, amelyet megkap a főváros is. Egy ilyen helyzetben pedig biztosan jobb minőségben végeznénk el a zöldfelületek fenntartását

– jelentette ki Csepel vezetője. Borbély Lénárd lapunk kérdésére elmondta: a fővárosi önkormányzat teljes mértékben tisztában van vele, mely területek tartoznak a fennhatósága alá, ám a peremkerületekre már évek óta egyre kevesebb figyelmet fordítanak. 

Olyan, mintha kétféle Budapest lenne, egy olyan, ami számít, és egy olyan, ami nem. A peremkerületek pedig a nem számít kategóriába vannak besorolva. Én nagyon támogattam a 2010 és 2019 közötti törekvéseket, amelyek egyértelmű célja volt a rend és a tisztaság helyreállítása az egész városban

– emlékeztetett Csepel polgármestere.

Mint megírtuk, a kerületi önkormányzatok vezetői nehezményezik, hogy a főváros nem látja el megfelelően a zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatait. Emiatt nemrég több polgármester együttesen arra tett javaslatot, hogy a főváros adja át a kezelésében lévő zöldfelületeket és a rájuk szánt forrásokat a kerületeknek.

