Bognár György már tudja, miből húzhat hasznot a Paks a visszavágón

Mit hozhat a CFR–Paks visszavágó? Bognár György bizakodó

A paksi vezetőedző szerint a csapata nemcsak a 0-0-nak köszönhetően várja az előzetesen reméltnél kedvezőbb helyzetből a visszavágót, hanem azért is, mert végre a játékosainak van egy tétmérkőzés a lábukban, s több helyzetet szoktak kialakítani, mint most a CFR ellen, a visszavágón ez is megváltozhat.

Bizakodóan értékelt Kovácsik Ádám, aki kiválóan helyettesítette Szappanos Pétert és Haraszti Zsolt is, aki akár győztes gólt is szerezhetett volna.

Talán még mindig a CFR a párharc esélyese, de a kolozsvári csapat magyar drukkerei elkezdhetnek aggódni. A Paks meglepetést okozhat a jövő csütörtöki visszavágón.

A szurkolók készülődése és a mérkőzés értékelése videón: