Óvatosan a románozással: hagyományai alapján a CFR részben magyar klub

Miként a csapat hivatalos nevében (CFR 1907 Cluj) szereplő évszám is utal rá, a CFR-t 1907-ben alapították, még Kolozsvári Vasutas Sport Club néven. Sőt, az 1907 többet mond egy puszta évszámnál, szimbolikus a jelentősége: a Kolozsvári Vasutas Románia legrégebbi futballklubja. Az pedig már részben a kibogozhatatlanul összetett erdélyi magyar lét egyik lenyomata, hogy az 1907-et a klub korábbi magyar nemzetiségű tulajdonosa, Pászkány Árpád vette bele a csapat nevébe.

Pászkány Árpád 2001–2014 között volt a CFR, a Kolozsvári Vasutas elnöke és tulajdonosa Fotó: MTI

„Mi erre büszkék vagyunk, mert Romániában miénk a legrégebbi sportklub. Ez volt az egyedüli szempontja a döntésnek, hogy igenis tegyük oda a nevünk mellé. Egyébként ez sok klubnak sajátossága világszinten is, elég a Hannover 96-ra vagy a Schalke 04-re gondolni. Hogy a magyar gyökerekre utalna? Egyesek ezt észrevették, de hát abban az évben millió esemény történt! Ha 1911 lett volna az alapítási év vagy 1899, akkor az szerepelne a klub neve mellett. Nem volt ennek semmiféle politikai vagy egyéb színezetű indíttatása” – idézi a sporttörténeti munkáiról közismert újságíró, Csillag Péter 2015-ben az Erdélyi Társadalom folyóirat Kolozsvári futballmítoszok – Egy rejtőzködő klub jellemrajza, a valós és vélt kötődések szerepe a CFR 1907 Cluj magyarországi megítélésében címmel publikált kisesszéjében.

A legrégebbi román klub?

Az utókor meglehetősen hálátlan a klub nevében tett mégiscsak történelmi léptékű kiegészítésért: a CFR magyar nyelvű Wikipédia-oldalán a leghalványabb utalás sem található Pászkány Árpádra, aki pedig 13 éven át (2001–2014) a klub tulajdonosa és elnöke volt, a csapat ezen idő alatt háromszor is megnyerte a román bajnokságot, mi több, bekerült a Bajnokok Ligája csoportkörébe.

A történeti hitelesség kedvéért azt is jegyezzük meg, a „legrégebbi” kitétel vitatható, inkább csak a futballra érvényes, mert például a Kolozsvári Athletikai Clubot 1880-ban alapították, igaz, a labdarúgást csak 1907 után vette fel a szakosztályai közé. Továbbá a Kolozsvári AC évtizedeken át híresebb és sikeresebb volt a Vasutasnál, a visszatérés időszakában, 1943-ban a magyar bajnokságban bronzérmet szerzett.

A CFR a mai napig a kolozsvári magyarok csapata

A Vasutas, avagy CFR a II. világháború után vált a kolozsvári magyarság emblematikus csapatává, egy kilenc évvel ezelőtti felmérés szerint szurkolóinak 59 százaléka magyar, helyesebben RMDSZ-szavazó, mert a kérdés csak így volt píszí. A románság zöme az Universitateával szimpatizál, a kolozsvári derbinek ezért olykor etnikai színezete is van.

Ne lepődjünk meg tehát, ha csütörtökön Pakson netán a vendégtáborból is hallunk magyar biztatást.

S hogy még bonyolultabb legyen a képlet, a kolozsvári futballkedvelő magyarok sem drukkolnak egyöntetűen – ahogy maguk nevezik – a KVSC-nek. A legelszántabb kolozsvári, sőt talán kiterjeszthetjük, erdélyi magyar futballőrültet – nevezzük Jenőnek – történetesen teljesen hidegen hagyja a CFR. Jenő az összespórolt pénzét évek, sőt immár évtizedek óta arra költi, hogy nemcsak Budapesten, hanem idegenben is a helyszínen szurkol magyar csapatoknak, leggyakrabban a magyar labdarúgó-válogatottnak, megjárta többek között a 2016-os és a 2024-es Európa-bajnokságot is. Kérdésemre, hogy a Paks–CFR meccsen kinek szurkol, kapásból vágja rá, hogy a Paksnak…

Kik a CFR ismert magyar játékosai?

S hogy ki volt a CFR leghíresebb magyar játékosa? Minden bizonnyal Lang Ádám. Az év eleje óta a DVSC-t erősítő, 70-szeres magyar válogatott futballista a 2018–19-es idényben szerepelt Kolozsvárott. Rajta kívül a jelenleg az NB II-es Soroksárban futballozó Vass Ádám is játszott a CFR-ben, Vasile Miriuta pedig edzőként tette le a névjegyét Kolozsvárott, még ha nem is a csapat legsikeresebb korszakában. Sőt, a CFR újabb aranykorszaka az őt váltó Dan Petrescu irányításával kezdődött és tart napjainkban is. A Vasutasnak most is van magyar játékosa: a helyi születésű Hindrich Ottó, aki a 2022–23-as idényben Kisvárdán szerepelt.

Hindrich Ottó, a CFR kapusa egy éven át Kisvárdán is szerepelt az NB I-ben. Most a Paks ellen bizonyíthat Fotó: NurPhoto/Flaviu Buboi

Nemzetközi alakulat a veterán Djokoviccsal az élen

A CFR – szemben a Pakssal – nemzetközi alakulat, a románok mellett vannak olasz, francia, portugál, horvát, északmacedón, koszovói, brazil és afrikai játékosai is. A legjobban Djokovic neve cseng, de ez persze csupán délszláv névrokonság, a 35 éves horvát veterán, Damjan Djokovic kolozsvári legenda, immár a harmadik korszakát tölti a klubnál.

Románozni tehát értelmetlen, sőt Hindrich Ottóra és a vendégszurkolókra tekintettel ostobaság, a magyar hagyományokra tekintettel a CFR-nek, avagy a Vasutasnak Magyarországon is kijár a tisztelet.

