Ronaldót eltiltották, de az arabok fütyülnek erre – ma mégis pályára lép?

A tizenhat csapatos szaúd-arábiai labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában ma négy mérkőzést játszanak, és a 26 ponttal listavezető al-Nasszr (8 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség) a hetedik helyen álló al-Tait (18 pont; 6 győzelem, 5 vereség) fogadja. Két hete ez a találkozó még csak a helyieket érdekelte volna, ám december 30-án Cristiano Ronaldo az al-Nasszrhoz igazolt. A 37 esztendős portugál támadó 2025 nyaráig kötelezte el magát évi kétszázmillió eurós, azaz közel nyolcvanmilliárd forintos fizetésért, és most némi túlzással a fél világ kíváncsi a debütálásra.

Cristiano Ronaldo elképesztő fogadtatásban részesült

A mai al-Nasszr–al-Tai meccsre mind a 28 ezer belépő elkelt, ám Ronaldo elméletileg nem léphetne pályára! Bár ezt már szinte mindenki elfelejtette, Ronaldo kétmeccses eltiltást hozott magával Szaúd-Arábiába. Még áprilisban a Manchester United játékosaként az Everton elleni mérkőzés után kiütötte az egyik szurkoló kezéből a telefont, aki a játékoskijárónál videózta őt. A meccset az MU idegenben 1-0-ra elveszítette, és Ronaldo feldúltan rohant be a Goodison Park alagútjába. Fura, de az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) emiatt csak november közepén rótt ki kétmeccses eltiltást és ötvenezer fontos büntetést az ötszörös aranylabdás klasszisra, egy nappal azután, hogy felbontotta a szerződését az MU-val.

Angliában úgy vélik, Ronaldo még nem léphet pályára

Ám a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) paragrafusai szerint ez az eltiltás nem lett semmis, Ronaldo az új csapatának az első két mérkőzését, miután életbe lépett a szerződése, kénytelen kihagyni. Így ma nem léphet pályára, miként január 14-én az al-Shaban elleni bajnoki sem; a bemutatkozására csak január 21-én, az al-Ittifaq elleni hazai találkozón kerülhet sor – legalábbis az angol média erről számolt be.

Cristiano Ronaldo BANNED from making Al-Nassr debut on Thursday ❌https://t.co/IWeOJ0JE70 — Mirror Football (@MirrorFootball) January 4, 2023

Ám úgy tűnik, Szaúd-Arábiában erről az eltiltásról nem nagyon akarnak tudomást venni. Az al-Nasszr a csapat szerdai edzéséről rengeteg fotót osztott meg azzal a felütéssel, hogy a sztárjai készülnek a mai meccsre, és mondani sem kell, hogy Ronaldo van a középpontban. Arról pedig nincs említés, hogy ki kellene hagynia a mai meccset.

💛 || Our stars finished their preparations for today’s match against @tai1381 pic.twitter.com/MbfZ5MLKT0 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 4, 2023

Az al-Nasszr vezetőedzője június óta a francia Rudi Garcia, aki korábban a Lille, az AS Roma, az Olympique Marseille és az Olympique Lyon trénere is volt. A csapatban ott van a katari vb-n Szerbia és Brazília ellen is gólt szerző kameruni Vincent Aboubakar, a korábban az Arsenalt és a Napolit is erősítő kolumbiai hálóőr David Ospina, valamint a Bayern Münchenben is szerepelt korábbi brazil válogatott Luiz Gustavo.

Borítókép: Természetesen Cristiano Ronaldo volt a fókuszban a szerdai edzésen (Forrás: Twitter/AlNassr FC)