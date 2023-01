Közös versmondással kezdte meg a felkészülést a Puskás Akadémia + videó

– A harmadik hét elején vagyunk a felkészülésben. Az volt a cél, hogy mindenki negyvenöt perc terhelést kapjon. Elégedett voltam a hozzáállással, a teljesítménnyel, s noha a játék időnként akadozott, ilyen terhelés mellett nem is mindig könnyű jól futballozni. Sajnálom, hogy két gólt kaptunk, mert nem volt benne a játékban, ezzel együtt úgy érzem, jó úton járunk – nyilatkozta a klub honlapjának Szabó István vezetőedző.

A Kecskemét játékosainak Törökországban már nem lesz szükségük a sapkára és a kesztyűre.

A KTE Törökországban a román élvonal ötödik és hatodik helyezettjével, a Rapid Bucuresti-tel és az Universitatea Craiovával is megmérkőzik, a Mezőkövesd pályára lép a Legia Warszawa (lengyel bajnokság, 2.) és a Kaiserslautern (Bundesliga II, 4.) ellen. A Paks és a Vasas 7-én érkezik tizenegy napra, a Kisvárda 11-én tíz napra. A Paks meccsel a szerb bajnokságban ötödik Vojvodinával, a Vasas pedig a hozzá hasonlóan sokkal szebb napokat is látott Austria Wiennel, amely most csak hetedik az osztrák élvonalban.

A Honvéd is törökországi edzőtábort tervezett, de „megszorító” intézkedések miatt – ezt nem is tagadják a klub honlapján – horvátországi lett belőle, Umagon január 6–17. között, ahol a kispestiek a horvát bajnokságban harmadik NK Osijek csapatával (Kleinheisler László együttese) is megmérkőznek.

– Nagy leállás szerencsére nem volt, két nappal karácsony előtt még edzőmeccset játszottunk (a Honvéd itthon 120 perces meccsen 2-1-re kikapott a horvát NK Varazdintól – a szerk.), de szerintem mindenki szeretne is mihamarabb pályán lenni és bizonyítani – nyilatkozta Zsótér Donát csapata honlapján. – Az egyéni edzésprogramnak hála formában maradhattunk, csak a labda hiányzott. Azonban most majd itthon ebben a pár napban és Horvátországban is eleget fogunk találkozni vele.

A Fehérvár szintén délnyugati szomszédunknál készül, 8–20. között Novigradban, 11-én meccsel a horvát bajnoki tabellán második Hajduk Splittel (itt játszik Lovrencsics Gergő), három nappal később pedig az NK Osijekkel. Az eszékiek így két magyar csapattal is találkoznak.

Az NB I tizenkét csapata közül már csak a ZTE-ről nem tettünk említést, amely egyedüliként nem utazik sehova.

– Gondolkodtunk rajta, hogy mi is elutazzunk-e, azonban az idő rövidsége miatt döntöttünk úgy, hogy inkább idehaza maradunk – mondta Dragóner Attila sportigazgató a Zaol.hu-nak. – Három hetünk van az FTC elleni első mérkőzésig, és úgy láttuk jónak, hogy – beleszámolva a környezetváltozást, az eltérő minőségű pályákat – inkább maradunk. Idehaza is alkalmasak a feltételek a megfelelő minőségű munkához. A játékosok a szünetük alatt is készültek már, mindenki tette a dolgát, folyamatosan edzésben voltak. Biztos vagyok benne, hogy az erőnléttel nem lesz gond.

