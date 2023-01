Több magyar futballistának kritikus, sorsfordító lehet az év eleje

Most az év elején Sigér bizonyíthatja Csercseszovnak, hogy helye van a csapatban, a tét pedig nem kicsi: tavasszal az Európa-liga nyolcaddöntőjében játszhatna a Fradiban a Puskás Arénában, ami egyúttal a válogatottba való visszatéréshez is kulcs lehetne. – Természetesen vágyakozva is figyelem a nemzeti csapatot, jó lenne visszakerülni oda – nyilatkozta Sigér lapunknak szeptemberben. A következő hetekben, hónapokban sokat tehet ezért.

Gazdag Európára, Bolla a Premier League-re hajt

Több más válogatott labdarúgó is akad, akinek az év eleje igen fontos lesz. Közéjük tartozik Gazdag Dániel, aki az előző évben 34 meccsen 22 gólt ért el az Egyesült Államok bajnokságában, és most dől el, hogy ezt európai szerződésre tudja-e váltani. Kleinheisler Lászlót sajtóhírek szerint Eszékről a Dinamo Zagreb csábítaná el, Bolla Bendegúz pedig az utolsó fél évét kezdi meg a svájci Grasshoppers színeiben, mielőtt nyáron visszatérne a Wolverhampton csapatához, tehát bizonyítania kellene, hogy már a Premier League-ben is megállná a helyét.

Borítókép: A magyar labdarúgó-válogatott tagjai a nyári, Anglia elleni Nemzetek Ligája-meccs előtt (Fotó: Mirkó István)