Kirúgtak egy magyar válogatott futballistát a klubja első keretéből

A másik oldal részéről Németh András is igazolta a hír hitelességét, és a Nemzeti Sportnak elmondta, reméli, pénteken már játszhat is a második csapatban, a Genk II-ben. Ezek szerint nem különösebben idegeskedik, ami alán azzal magyarázható, hogy sajtóhírek szerint több klub is érdeklődik iránta. A nyáron ingyen mehet, ő menni is szeretne, a Genk csak most kaphat még érte pénzt, tehát nem lenne meglepő, ha végül mindkét fél részére megfelelő megoldással zárulna e az ügy. Ezt sejtetik Dimitri de Condé további szavai is: – Senki torkához nem szegezünk kést, hogy itt maradjon. Ha ők úgy gondolják, hogy jobban járnak egy másik klubban, menjenek. Nincs szükségünk olyan játékosokra, akik nem akarnak velünk lenni.

Borítókép: Németh András teljesítménye válogatottságot ért az idén (AFP/Tom Goyvaerts)