Újabb tehetség tette le a névjegyét labdarúgó-válogatottunkban

Ahogy a találkozó előtt már megírtuk, az arcsérülésből felépült Sallai Roland Luxemburg ellen még nem volt kezdő, Gazdag Dániel helyettesítette. Így áll fel a magyar válogatott: Dibusz – Lang, Orbán, Szalai A. – Fiola, Nagy Á., Styles, Nagy Zs. – Szoboszlai, Gazdag – Ádám.

Luxemburg nem tisztelte a mieinket az idei eredmények okán, bátran letámadott, s ez a taktika sajnos eredményre vezetett. A 6. percben Styles pontatlanul gurított haza, Rodrigues lecsapott a labdára, Dibusz pánikszerűen becsúszott, de a labdát nem, csupán az ellenfél lábát találta el, sajnos jogos büntetőt kaptak a hazaiak, amit a sértett Rodrigues értékesített (1-0).

Nehezen vette át az irányítást a magyar válogatott. A 14. percben majdnem 0-2 lett. Ekkor Fiola passzolt rosszul a 16-oson belül, Sinani lőhetett közelről, szerencsére Orbán tudott blokkolni.

A csapatkapitányi tisztséget Szalai Ádámtól csupán 22 évesen megörökölt Szoboszlai Dominik nagy erőbedobással játszott, többször szép csellel hozta zavarba a hazaiakat, igazi vezér volt a pályán.

Az egyenlítő gól azonban nem az ő érdeme. Styles javított, bravúrosan szerzett labdát, amit Orbán élesen lőtt középre, Szalai Attila 12 méterről fejelt élesen a jobb alsóba (1-1).

Szünet előtt a vezetést nem sikerült megszerezni. A második félidőben egyértelműen fölénybe került a magyar válogatott. Szöglet után Schon, a hazaiak kapusa előbb Szalai fejesét védte, majd Orbán fejelt csúnyán mellé.

Szűk óra elteltével Marco Rossi frissített, Nagy Zsolt, Gazda és Ádám helyett Kerkez, Sallai és újoncként Németh András állt be. S a Genk 20 éves csatára rögtön az első válogatott meccsén gólt szerzett. A 67. percben Kerkez pontos beadását rúgta jobb belsővel szépen a hosszú sarok felé (1-2).

Korán nyugodtunk meg. Komikus góllal egyenlített Luxemburg a 78. percben. Rodrigues forgolódott a 16-osunkon belül, Kerkez felborította Orbánt, Curci lövése ugyan elment Dibusz mellett, Lang még menthetett volna, de rossz lábtartás miatt öngól lett belőle... (2-2).

Rossi még egy újoncot avatott, Nagy Ádám helyett a debreceni Baráth Péter állt be, majd Curci a vezetést is visszavehetett volna a hazaiaknak, de Dibusz ekkor bravúrral hárított. A hajrára végül Szoboszlait váltva Rossi becserélte a válogatottba másfél év után visszatérő Kalmár Zsoltot is, de a győzelmet már nem sikerült kicsikarni.

Barátságos meccsen végképp nincs jelentősége az eredménynek, de ne szépítsük, csalódás ez a 2-2-es döntetlen.

Borítókép: Kis túlzással Németh András gólja jelentette az egyetlen örömünket a mérkőzésen (Fotó: MTI/Kovács Tamás)