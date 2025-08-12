FerencvárosmagyarszabályLudogorecMLSZBL-selejtező

Fordulat a Fradinál, ami a BL-ben is eredményre vezethet

Immár minimum az Európa-liga főtáblájára jutás a tét kedd este az FTC-nek a bolgár Ludogorec ellen a Bajnokok Ligája (BL) selejtezőjének 3. fordulójában. A kedd esti visszavágón a Fradi akár hét magyar játékossal is kiállhat. A részben központilag kicsikart változás eddigi tapasztalatairól beszélgettünk a Rapid sportban.

Novák Miklós
2025. 08. 12. 5:55
Mire megy magyar játékosokkal az FTC a Ludogorenc elleni BL-selejtező visszavágóján?
Dibusz Dénes, Botka Endre, Szalai Gábor, Tóth Alex, Ötvös Bence, Gruber Zsomber, Varga Barnabás és Lisztes Krisztián. Robbie Keane elméletileg akár nyolc minőségi magyar játékosnak, köztük válogatottaknak is helyet szoríthat az FTC kezdőtizenegyében. A még kisebb sérülésből lábadozó Lisztest leszámítva a többiek mind lehetőséget kaptak az idény eddigi mérkőzésein.

Tóth Alex izgatott a Fradi szerda meccse miatt
Robbie Keane többnyire a BL-selejtezőben számít Tóth Alexre. A magyarszabály nem minden, a jó forma dönt a Ludogorec elleni visszavágón is arról, ki kerül be a kezdőcsapatba
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert

Mindez annak az eredménye, hogy a Ferencváros az MLSZ-szel vívott hosszú szópárbaj és ugyancsak heteken át tartó mérlegelés után végül úgy döntött, hogy aláveti magát a szövetségi elvárásnak, az úgynevezett magyarszabálynak.

Gruber élt a magyarszabály adta lehetőséggel

Dibusz, Szalai, Tóth és Varga már a tavasszal is rendszeresen élvezte Robbie Keane bizalmát, a többiek egyértelműen az új rendnek köszönhetik, hogy játszhatnak a Fradiban. Ezért tért vissza kölcsönből Botka és Gruber, továbbá jelent erősítést Ötvös és a Frankfurttól kölcsön vett Lisztes.

Ha valakit ki kell emelni, akkor Gruber élt leginkább a lehetőséggel. A BL-selejtező 2. fordulójában, a Noah ellen még a keretből is kimaradt, azóta viszont három gólt is szerzett az NB I-ben.

Érdekesség, hogy Robbie Keane Tóth Alexre és Ötvös Bencére inkább a nemzetközi porondon számít, a két középpályást a Nyíregyháza ellen 4-1-re megnyert bajnokin is pihentette. Ez egyértelműen arra utal, hogy miközben betartja az MLSZ szabályát, Robbie Keane nem a nemzetiség, hanem a játéktudás és a forma alapján dönt.

Hány magyarral áll ki az FTC a Ludogorec elleni BL-visszavágón?

A Fradi idegenben 0-0-t játszott a Ludogorec ellen, így azt mondhatjuk, a visszavágón inkább számít esélyesnek, de azért nem árt az óvatosság. A tapasztalt ellenfél nagyszerűen, négy győzelemmel rajtolt a bolgár bajnokságban, legutóbb, szombaton, a Slavia Sofiát verte 3-0-ra. Ha az FTC győz, akkor minimum az Európa-liga főtábláján folytathatja, de a BL-selejtező 4. fordulójában akár az elitsorozatba is bekerülhet.

Vajon hány magyar játékos lesz a Ludogorec elleni kezdőcsapatban? Ez is szóba került a Rapid sportban.

 

