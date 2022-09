Sigér Dávid nem maradna sokáig lelkes rajongó

Nehéz volt úgy megélni a téli edzőváltást, hogy nem tudtam edzeni, játszani, nem tudtam az új szakvezetőnek, Sztanyiszlav Csercseszovnak bizonyítani, miközben a többieknek, akár az újonnan érkezett labdarúgóknak adott volt ez a lehetőség.

Most eljutottunk odáig, hogy én is meg tudom mutatni, számíthat rám, kezd lassan újra minden összeállni – fogalmazott lapunknak Sigér Dávid, aki tavaly júliusi sérülése után idén szeptember 11-én, a Kisvárda elleni bajnokin lehetett újra a Ferencváros kezdőcsapatának tagja, majd múlt vasárnap már végigjátszotta az NB III-as Bicske elleni Magyar Kupa-meccset. Utóbbi találkozón balhátvédként kapott szerepet, de ez egyszeri alkalom volt, hosszú távú posztváltásra nem kell számítanunk.

Sigér (jobbra) a Kisvárda ellen újra a kezdőcsapat tagja lehetett. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Miközben a hazai porondon Sigér immár újra hozzá tud járulni klubja sikereihez, az Európa-ligában erre egyelőre nincs lehetősége, a Ferencváros ugyanis nem nevezte őt a csoportkörre.

– Nehéz pillanatok voltak ezek, az ember nyilvánvalóan szeretne minél nagyobb részt vállalni a csapat eredményességéből. Aztán tisztáztam magamban, hogy a jelenlegi helyzetben ezzel meg kell barátkozni: figyelembe véve a csapat sikeres szereplését, illetve azt, hogy milyen kevés lehetőségem volt előtte bizonyítani az edzőnek, lehet, hogy én is ezt a döntést hoztam volna a helyében. Nincs jogom arra, hogy megsértődjek.

Szerintem egyetlen játékos kiesését sem érezné meg a Fradi, olyan kiegyensúlyozottan erős most a keret, ide kell beverekednem magamat.

A Ferencváros nyáron több labdarúgóját is kölcsönadta, Stjepan Loncar és Zseljko Gavrics is azután távozott egy évre, hogy kiderült, nem kerültek be az El-csoportkörös keretbe. Sigér Dávid viszont nem akarta ezt az utat választani.