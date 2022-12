Kerkez Milos értéknövekedése a vb felfedezettjéét is lekörözi

Idén a katari vb nyújtott jó lehetőséget a játékosoknak, hogy növeljék a piaci értéküket, hiszen a futball legnagyobb színpadán mutathatták meg a képességeiket. Jól sáfárkodott a vb-n neki jutott három meccsel a Fradi tunéziai középpályása, Aissa Laidouni, aki nemcsak a dán sztár, Christian Eriksen ellen bemutatott látványos szerelésére és a Real Madrid francia középpályásának, Eduardo Camavingának kiosztott kötényére lehetett büszke Katarban.

Laidouni Dánia ellen remekelt a vb-n Fotó: AFP

Az NB I egyetlen katari szereplőjét választották meg a Tunézia–Dánia meccs legjobbjának, a The Athletic nevű szaklap pedig a csoportkör végén kieső válogatottak legjobb játékosai között emlegette Laidounit.

A 26 éves játékos kétmillió eurós piaci értékkel kezdte az évet, elsősorban az FTC El-csoportelsőségének köszönhetően jelenleg négymilliót ér – a duplázásban még nincs benne a vb hatása, esetében ugyanis még nem frissítették az árat.

Sajtóhírek szerint Laidouni akár 10 millió eurót is hozhat a Fradi konyhájára, amennyiben eladják. Ezzel új dimenziót nyitna az NB I történetében, hiszen ilyen drágán még egy játékos sem távozott hazánkból, a jelenlegi rekordot Muhamed Besic tartja, aki 2014-ben szintén egy sikeres vb-szereplés után igazolt az Üllői útról 4,8 millióért az Evertonba.

Az aranyérmes argentin és a bronzérmes horvát

Hivatalosan Enzo Fernández lett a katari vb legjobb fiatal, azaz 23 éven aluli labdarúgója, tehát az Argentína színeiben szerzett aranyérem mellett egy értékes egyéni díjat is hazavihetett a Benfica középpályása. Tényleg ő volt a vb egyik legnagyobb felfedezettje, hiszen csak szeptemberben mutatkozott be a válogatottban, mindössze három felkészülési mérkőzésen jutott szóhoz a nemzeti csapatban a katari torna előtt, ennek ellenére a vb-n az összes meccsen alapember volt Lionel Scaloni válogatottjában. Fernández az év elején még csak 5 millió eurót ért, a vb előtt már 35 milliót, utána pedig már 55 millióra lőtték be az árát – tehát összességében a 11-szeresére drágult.

Nagyot ugrott a vb után a bronzérmes horvát válogatott védője, Josko Gvardiol értéke is. Sok magyar számára az lehetett az első emlék róla, amikor 2020-ban a BL-selejtezőben a Fradi úgy győzte le a Dinamo Zagrebet, hogy az ifjú középhátvéd kapitális hibát vétett a második ferencvárosi gól előtt. Gvardiol még mindig csak 20 éves, és Katarban a horvátok egyik legjobbja volt, így német klubjánál, Lipcsében már dörzsölhetik a tenyerüket, hogy megérte 18,8 millió eurót kifizetni érte a Dinamónak tavaly nyáron: Gvardiol értéke a januári 25 millióról máris 75 millió euróra nőtt.

Kerkez Milos idén berobbant

Hogy nem csak a vb-n lehetett nagy értéknövekedést elérni, arra a magyar válogatott Kerkez Milos az egyik legjobb példa. A 19 éves balhátvéd szeptemberben a németek ellen Lipcsében 1-0-ra megnyert Nemzetek Ligája-meccsen debütált Marco Rossi válogatottjában, méghozzá rögtön a mezőny egyik legjobbjaként. Kerkez gyerekkora óta kiemelt tehetségnek számított, 11 évesen már a Rapid Wien akadémiáján edződött.