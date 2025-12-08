Nobel-békedíjNémetországtaurus rakétaukránaktivista

Az ukrán Nobel-békedíjas rakétákat követel Berlinből

„Most kell megállítani az orosz rakétákat” – figyelmeztet Olekszandra Matvijcsuk ukrán emberi jogi szakértő és Nobel-békedíjas, aki arra sürgeti a német kormányt, hogy szállítsa le a Taurus nagy hatótávolságú rakétarendszert Ukrajnának. Szerinte csak ezzel lehet elejét venni annak, hogy az orosz támadások továbbra is civil célpontokat érjenek és újabb áldozatokat követeljenek.

A 2022-es Nobel-békedíjas, Olekszandra Matvijcsuk Fotó: Javad Parsa Forrás: NTB
A Nobel-békedíjas Matvijcsuk nyilatkozatában éles hangon bírálta a német kormány hónapok óta tartó óvatosságát. Úgy fogalmazott: Európa mostani történelmi helyzetében „minden politikai vezetőt a bátorság és a felelősség próbatétele” vár. Szerinte Ukrajna csak akkor tudja megvédeni nagyvárosait és civil lakosságát, ha már az orosz területről indított rakétákat is képes semlegesíteni, írja az Origo.

Nobel-békedíjas
Az aktivista arra emlékeztetett, hogy kelet-ukrajnai iskolák akár egyetlen perc alatt célponttá válhatnak.

Egyetlen módja, hogy megmentsük a gyerekeket, ha megállítjuk a rakétákat még az orosz katonai repülőtereken

– mondta. Kijev szerint erre lenne alkalmas a Taurus fegyverrendszer.

Berlin fél az eszkalációtól

A német döntéshozók részéről továbbra is óvatosság látszik. A Taurus rendszerek nagy hatótávolságuk miatt képesek lehetnek orosz katonai célpontok elérésére az ország mélyén, Berlin pedig tart attól, hogy egy ilyen lépés Moszkva szemében közvetlen beavatkozásnak minősülne.

Korábban a német politika egyes szereplői még támogatták a szállítást, kormányon azonban már jóval visszafogottabban nyilatkoznak. A hivatalos álláspont szerint a cél továbbra is az, hogy Ukrajna erősebb tárgyalási pozícióba kerüljön – de a Taurusról nincs végleges döntés.

Az ukrán aktivista szerint a Nyugat – és különösen Németország – hosszú éveken át hagyta, hogy Oroszország büntetlenül lépjen fel katonai konfliktusokban más országok területén. Úgy véli, a korábbi engedékenység egyenesen vezetett a mai háborúig és az európai biztonsági válságig.

Az aktivista szerint az orosz agressziót csak erős és következetes válaszokkal lehet megállítani, ellenkező esetben újabb országok válhatnak célponttá.

A döntés tétje: az ukrán civilek biztonsága

Miközben a fronton továbbra is intenzív harcok zajlanak, Kijev abban bízik, hogy Berlin belátja a Taurus jelentőségét. Matvijcsuk szerint a rakétarendszer nélkül Ukrajna nem képes időben reagálni az orosz támadásokra, így a háború legnagyobb áldozatai továbbra is a civil lakosság és a gyerekek maradnak.

