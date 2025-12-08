Az ukrán Nobel-békedíjas rakétákat követel Berlinből

Az aktivista arra emlékeztetett, hogy kelet-ukrajnai iskolák akár egyetlen perc alatt célponttá válhatnak.

Egyetlen módja, hogy megmentsük a gyerekeket, ha megállítjuk a rakétákat még az orosz katonai repülőtereken

– mondta. Kijev szerint erre lenne alkalmas a Taurus fegyverrendszer.

Berlin fél az eszkalációtól

A német döntéshozók részéről továbbra is óvatosság látszik. A Taurus rendszerek nagy hatótávolságuk miatt képesek lehetnek orosz katonai célpontok elérésére az ország mélyén, Berlin pedig tart attól, hogy egy ilyen lépés Moszkva szemében közvetlen beavatkozásnak minősülne.

Korábban a német politika egyes szereplői még támogatták a szállítást, kormányon azonban már jóval visszafogottabban nyilatkoznak. A hivatalos álláspont szerint a cél továbbra is az, hogy Ukrajna erősebb tárgyalási pozícióba kerüljön – de a Taurusról nincs végleges döntés.