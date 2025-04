Újra napirenden a német Taurus rakéták szállításának ügye

Németország az Egyesült Államok után a második legfontosabb katonai támogatója Ukrajnának. A fegyverszállítások azonban a háború kezdete óta folyamatos politikai viták tárgyát képezik. Különösen sokáig és hevesen folyt a diskurzus a Taurus rakéták esetleges átadásáról, amelyeket Ukrajna már régóta kér, mivel azokkal mélyen az orosz hátországban lévő célpontokat is elérhetne, írja a Tagesschau.

Olaf Scholz szövetségi kancellár (SPD) felszólalt a Bundestag plenáris üléstermében a Taurus rakéták szállítása kapcsán (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)

A jelenlegi kancellár, Olaf Scholz eddig következetesen elutasította a fegyverrendszer átadását, elsősorban attól tartva, hogy ez közvetlenül belesodorhatná Németországot a háborúba.

Merz álláspontja: katonai erővel a békéért

Merz már ellenzéki vezetőként is sürgette a Taurus szállítását, azzal érvelve, hogy ezekkel a rakétákkal Ukrajna megsemmisíthetné azokat az utánpótlási útvonalakat, amelyeken keresztül Oroszország a civil lakosságot is bombázza.

A CDU elnöke egy friss televíziós interjúban kijelentette: álláspontja nem változott. Továbbra is támogatja a Taurus szállítását, feltéve, hogy erről egyeztetés történik az európai partnerekkel.

„Putyin nem a gyengeségre és békeajánlatokra reagál pozitívan – segítenünk kell Ukrajnának, hogy az orosz vezetés belássa: ez a háború kilátástalan számukra” – fogalmazott Merz.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fog a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetőjével, Friedrich Merzcel a 2024. december 9-i kijevi találkozójukon (Fotó: AFP/Genya Savilov)

Scholz legfőbb érve korábban az volt, hogy Németország nem válhat hadviselő féllé. A Taurus rakéták használatához német katonai személyzet részvétele is szükséges lehetne, ami a kancellár szerint vörös vonal. Márciusban a Bundestagban kijelentette: „Olyan fegyvereket nem szállítunk, amelyek működtetéséhez német katonák közvetlen részvétele szükséges – ez számomra kizárt.”

A frissen kialakuló CDU–SPD-koalíció programja nem tartalmaz konkrét állásfoglalást a Taurus-ügyben. Általánosságban viszont hangsúlyozza, hogy Németország komoly és megbízható katonai, politikai és humanitárius támogatást kíván nyújtani Ukrajnának, és elkötelezett az ország euroatlanti jövője mellett. Míg a CDU egyes vezetői szerint a Taurus szállítása fontos eszköz lehet Oroszország politikájának megváltoztatására, addig az SPD továbbra is megosztott.

Boris Pistorius védelmi miniszter például elismerte, hogy vannak jó érvek a szállítás mellett, de számos ellenérv is létezik, amelyek egy része nem is hozható nyilvánosságra. Ráadásul felhívta a figyelmet: egyik európai partner sem rendelkezik a Taurushoz hasonló fegyverrendszerrel, így a nemzetközi koordináció is nehézkes.

A Zöldek és az FDP korábban is támogatták a Taurus szállítását. Az AfD, a Baloldal (Die Linke) és a BSW azonban határozottan elutasítják azt.

Miért lenne hasznos a Taurus Ukrajna számára?

A Taurus a Bundeswehr egyik legmodernebb fegyverrendszere. Akár 500 kilométeres hatótávolságra is képes, így pilóta nélküli zónában is bevethető. Négy független navigációs rendszerrel és alacsony magasságú, autonóm repülési képességgel rendelkezik, ami nehezen észlelhetővé teszi a légvédelem számára.

Egy Taurus nagy hatótávolságú levegő-föld rakéta, amelyet a dél-koreai légierő F–15K vadászgépéről indítottak (Fotó: AFP/dél-koreai védelmi minisztérium)

Képes áttörni megerősített célpontokat, például a bunkereket. Ezzel Ukrajna orosz területen lévő katonai bázisokat, logisztikai központokat, vagy akár a Krímre vezető hidat is célba vehetné – ehhez azonban szükség lenne a nyugati szövetségesek engedélyére is.

Korábban az Egyesült Királyság Storm Shadow, Franciaország pedig SCALP típusú rakétákat adott át Ukrajnának. Ezek hasonló célokra alkalmasak, de rövidebb, kb. 250 km-es hatótávolságúak. Emellett az Egyesült Államok ATACMS rövid hatótávolságú rakétákat is biztosított, melyek földi indításúak és kb. 300 km-re képesek eljutni.