Három stratégiai jelentőségű megállapodást jelentett be a 4iG

A Török Köztársaság Védelmi Ipari Elnöksége (SSB) és a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a december 8-i magyar–török kormányfői találkozó keretében, a Felső Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács isztambuli ülésén átfogó védelmi ipari keretmegállapodást kötött, amely új irányokat jelöl ki a két ország szakmai és technológiai együttműködésében. A találkozót követően a 4iG Csoport három stratégiai jelentőségű megállapodást jelentett be a Budapesti Értéktőzsde honlapján Törökország meghatározó védelmi, valamint befektetési vállalataival. A partnerségek fontos lépést jelentenek a magyar–török gazdasági kapcsolatok elmélyítésében, és új lehetőségeket nyitnak a közös fejlesztések, gyártói együttműködések előtt – közölte hétfőn a 4iG.

„Törökország fontos stratégiai partner a hazai védelmi ipar számára. A most aláírt megállapodások tovább erősítik a két ország technológiai és gazdasági együttműködését, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a közös fejlesztések és ipari kapcsolatok révén erősítsük versenyképességünket a NATO-kompatibilis technológiák piacán, itthon és a régióban egyaránt.

Az együttműködések magas hozzáadott értékű fejlesztéseket és gyártási kapacitásokat vonzanak Magyarországra, ami jelentős értéket teremt vállalatcsoportunk és a magyar gazdaság számára is

– mondta Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke a bejelentett együttműködések kapcsán.

Exkluzív járműipari együttműködés a Nurol Makinával

A Nurol Makinával kötött a stratégiai megállapodás értelmében a 4iG SDT 2030-ig kizárólagos disztribútori jogot szerez a magyar piacon a Gidrán 4x4 páncélozott taktikai járművek értékesítésére. A Gidrán – a Nurol Makina által gyártott Ejder Yalçın járműcsalád magyarországi verziója – NATO-kompatibilis, korszerű harcjárműplatform, amelyet a Magyar Honvédség is rendszeresített. A 4iG SDT és a Nurol Makinak között kötött létrejött megállapodás kiegészíti a Rába és a Nurol Makina között fennálló ipari-gyártási együttműködést, amellyel a RÁBA Járműipari Holding akvizíciójának lezárását követően a Gidrán-program teljes hazai értéklánca – a gyártástól az értékesítésen át a karbantartásig – egy vállalatcsoporton belül, összehangolt módon valósulhat meg.